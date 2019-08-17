"Selçuk İnan yolun sonunda"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın Denizlispor yenilgisinde göze batan isimler, kırmızı kart gören Marcao'nun yanı sıra penaltı kaçıran ve iyi bir performans ortaya koyamayan Selçuk İnan'dı.
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Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda tecrübeli futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:
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SEZONUN ilk maçları hep zor geçer. Aslında ilk maçların da günahı olmaz derler ama dün gece G.Saray'ın yenilgisinden çok oyuncuların büyük bir kısmının rezilliğinden bahsetmek lazım.
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Öncelikle Marcao... Geçen sezon iyi oynadığı maçlar da var ama çok önemli karşılaşmalarda kritik hatalar yaptı. Dün gece de sarı kartı varken manasız bir hamleyle kendini attırdı. Luyindama tek hamleli futbolcu. Tank gibi. İlk hamlede başardı başardı, başaramadı, çok şey kaybetti.
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"SELÇUK YOLUN SONUNDA"
Belhanda, sahada var mı, yok mu belli değil. Selçuk, artık yolun sonunda. Diagne, inanılmaz isteksiz. Zaten G.Saray'ın golcüsü olmadığı geçen sezondan belli.
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İlk yarı G.Saray baskılıymış gibi görünse de kontrataklarla Denizlispor etkili geldi. Selçuk penaltıyı kaçırmasa sonuç böyle olur muydu, hiç zannetmiyorum. Ama Selçuk'un penaltıyı kaçırıp ardından da Marcao'nun atılması oyunda tüm dengeyi Denizlispor lehine değiştiriverdi.
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İkinci yarı oyunun mutlak hakim Denizlispor'du. Bence sahanın en iyi oyuncusu Recep Niyaz 3 puanı getiren ve G.Saray'ı ilk maçta bitiren adam oldu. Dedik ya G.Saray için kaybetmekten çok bazı oyuncuların form ve ruh halleri daha üzüntü verici. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor, hepsi bu. Ama Onyekuru'yu arayacak mı, bunu zaman gösterecek.
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Hakem Abdulkadir Bitigen VAR yardımıyla verdiği penaltıda haklı. Diagne'nin sol ayağına basılıyor. Marcao'yu oyundan atmakta da haklı. Ama barajda topu elle kesen Babel'e ikinci sarı kartı veremedi. İkinci yarıda Barrow mutlak gol pozisyonunda ilerlerken anlamsız bir elle oynama vererek pozisyonu kesti. Bırak gol olsun, elle oynama varsa ki yok, sonra iptal edebilirsin.
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Selçuk İnan sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
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"Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun"
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı...