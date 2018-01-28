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Futbol

Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Tudor döneminde forma şansı bulamayan Selçuk İnan, Terim'in 4. döneminde yeniden forma şansı buldu. Eski günlerine geri dönmeye çalışan Selçuk İnan bir mekanda ise rakı içerken görüntülendi.

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Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan bir mekanda alkol alırken görüntülendi.

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Sosyal medyada görüntüleri düşen tecrübeli oyuncu bir mekanda rakı içerken o anlar kameralara böyle yansıdı...

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İşte o kareler...

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