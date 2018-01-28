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Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi
Futbol
Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi
Tudor döneminde forma şansı bulamayan
Selçuk İnan
, Terim'in 4. döneminde yeniden forma şansı buldu. Eski günlerine geri dönmeye çalışan Selçuk İnan bir mekanda ise rakı içerken görüntülendi.
Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:55
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 23:52
Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:55
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 23:52
1 / 4
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan bir mekanda alkol alırken görüntülendi.
Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:55
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 23:52
2 / 4
Sosyal medyada görüntüleri düşen tecrübeli oyuncu bir mekanda rakı içerken o anlar kameralara böyle yansıdı...
Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:55
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 23:52
3 / 4
İşte o kareler...
Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:55
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 23:52
4 / 4
Galatasaray
Süper Lig
Futbol
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