Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Seçim sonrası flaş sözler: 'Kibir ve sahte kabadayı kaybetti, Ali Koç kazandı'
Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. İşte Çelikler'in paylaşımı;
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Spor yorumcusu ve yazar Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. İşte Çelikler'in paylaşımı;
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"VİZYON KAZANDI, VASAT KAYBETTİ"
Ali Koç kazandı, Aziz Yıldırım kaybetti.- Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti.- Tevazu kazandı, kibir kaybetti.- Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti.- Sosyal medya kazandı, ne hikmetse!!! birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.
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"FENERBAHÇELİ KAZANDI, AZİZBAHÇELİ KAYBETTİ"
- Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti.- Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti.- Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen!!! kulübü geçim kapısı görenler kaybetti.
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"GELECEĞE OY VEREN KAZANDI"
- Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti.- Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.- Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti.
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"MODERNİZM KAZANDI, CAHİLLİK KAYBETTİ"
- Modernizm kazandı, cahillik kaybetti.- Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti.- Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti.- Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti.
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"TEK BAŞINA YÜRÜYENLER KAZANDI"
Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti.- Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti.- Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti.- Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti.
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"MAGAZİN YAZARI KAYBETTİ"
- Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti.- "Rakibimize kalite gelsin" diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, "Aziz kalsın, martta şampiyonuz" diyenler kaybetti.
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"TÜRK FUTBOLU, GELECEK KAZANDI"
- Türk futbolu kazandı, "kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim" diyenler kaybetti.- Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti.- Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti.- Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti.