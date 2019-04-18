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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: AP
18 Nisan 2019 - 12:21,

Schumacher'in gizli planı ortaya çıktı

Geçirdiği kaza sonrasıda 6 senedir komada bulunan F1 pilotu Michael Schumacher'in gizli planı ortaya çıktı...

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2013'te Alpler'de geçirdiği kayak kazası sonrasında beyninde ciddi hasar oluşan Michael Schumacher'in durumu hakkında bilgi yok...

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Hayranları ondan haber beklerken, ailenin gizlilik kararı sebebiyle ondan haber alınamıyor.

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Yalnızca onun yakın çalışma arkadaşları ve Schumi'yi uzun süre tanıyan insanların verdiği haberler, onun hakkında ufak da olsa bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

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Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, verdiği röportajda onun herkesten sakladığı gizli planını açıkladı.

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Weber, Schumacher'in çok küçük yaştan itibaren oğlu Mick'i pistlere hazırladığını açıkladı.

6/12BABASI İLE GO KARTA GİDİYORDU

BABASI İLE GO KARTA GİDİYORDU

Weber, çoğu ailenin çocuğunu motor sporlarına göndermeyi tehlikeli, masraflı, okulu ihmal ettirici bulduğunu söylerken Michael'in oğlu ile çok ufak yaşta go kart pistinde alıştırma yaptığını belirtti.

7/12MENAJERİ OLMAK İSİTYORDU

MENAJERİ OLMAK İSİTYORDU

Oğlunun ileride pilot olmasını isteyen Michael'in, baba-oğul menajer-pilot ilişkisi içersinde olmayı planladığı ve ömrü boyunca ona akıl hocalığı yapmayı düşündüğü ifade edildi.

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Şu anda Ferrari Akademisi'nde pistlere hazırlanan Mick Schumacher'in geleceği hakkında Ferrari patronu Binotto şu ifadeleri kullanıyor.

9/12TAVIRLARI BABASINI ANDIRIYOR

TAVIRLARI BABASINI ANDIRIYOR

"Davranışları bana babasını hatırlatıyor. Araba ile ilgilenirken halleri... Onu Maranello'da ilk gördüğümde bunu fark etmiştim."

10/12ADIM ADIM GİDİYOR

ADIM ADIM GİDİYOR

"İyi bir dinleyici, limiti zorlamıyor; adım adım gidiyor. Bu onun için çok önemli"

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Michael Schumacher'in sporculuk yaşamına dair arşiv görüntüleri...

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