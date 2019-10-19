Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Schalke 04'ten asker selamı uyarısı! Ozan Kabak...
Alman medyasında bugün yer alan haberlere göre, tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Schalke 04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
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Milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamı vermesinin ardından başlayan tartışmalardan dolayı Alman Kulübü Schalke04'ün, Türk oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu belirtildi.
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Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanısıra Schalke04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı.
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Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık.
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Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız" şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı.
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Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.
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Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi geriktiği vurgulandı.
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Herhangi bir yaptırım olup olmayacağının raporlar okunduktan sonra değerlendirileceği de ifade edilirken, Bundesliga yetkilileri bir yandan da UEFA'nın Türkiye için açtığı soruşturmanın sonucunu da bekleyeceği yorumları yapılıyor.