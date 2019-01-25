Savaştan çıkan yıldız Moses! Hayatı film gibi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Nijerya’daki iç savaşta anne ve babasını kaybeden Moses’in amcası 11 yaşındayken kendisini İngiltere’ye kaçırdı. Koruyucu ailenin yanına verildi. Yeteneği fark edilince futbolcu oldu.
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Fenerbahçe'nin uzun uğraşılar sonucu Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'in hayatı adeta film gibi. Büyük sıkıntılarla geçen çocukluğu büyük acılarla dolu.
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VE ACI HABERİ ALDI...
Babası Papaz olan Victor Moses, iç savaş sırasında ailesinin vurulduğunu öğreniyor.
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Amcası tarafından İngiltere'ye kaçırıldığında sadece 11 yaşındaydı.
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Bir süre sonra anne babasının öldüğünü öğrenen yıldız futbolcu İngiltere'de koruyucu bir ailenin yanına verildi.
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İNGİLİZ VATANDAŞI OLDU
Bu sırada her fırsatta topun peşinde koşan Victor Moses'ın yeteneği fark edilince Crystal Palace'ın altyapısına geçti. Kısa sürede aşama kaydetti. İngiliz vatandaşlığını da aldı. İngiltere U-16, U-17. U-19 ve U-21 takımlarında toplam 25 kez forma giydi.
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İngiltere U-21 tamımında oynadığı bir maçta oyundan alınmasına kızınca doğup büyüdüğü Nijerya takımının formasını giymeye karar verdi.
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38 kez giydiği Nijerya Milli Takım forması altında da 12 gole imza atmayı başardı.
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VICTOR MOSES'E NİJERYA'DAN MESAJ
Victor Moses için Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr açıklamalarda bulundu.
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Rohr, "Kanatlarda artık Kalu, Chukwueze, Iwobi ve Ahmed Musa gibi çok fazla seçeneklerimiz var.
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Geri dönmek istiyorsa ve performansını yükseltebilirse bu bizim için bir avantajdır" dedi.
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Moses önceki gece özel uçakla İstanbul'a gelmişti...