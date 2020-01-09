Savaş futbolu da vuruyor! Sergino Dest kampı terk etti...
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim futbola da sıçradı.
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İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin spor dünyasına etkileri sürüyor.
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırıda Kasım Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yükselen tansiyon, ulusal futbol takımlarının ardından Avrupa kulüplerine de sıçradı.
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ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıklamıştı.
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ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verilmişti.
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Açıklamada, Katar yerine alternatif kamp programları üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
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Yaşanan bu sürecin ardından çarpıcı bir karar da Hollanda ekibi Ajax forması giyen ABD vatandaşı Sergino Dest'ten geldi.
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19 yaşındaki genç futbolcu, İran ve ABD arasındaki politik gerilimden dolayı kendini güvende hissetmediğini söyleyerek takımının Katar'da yaptığı kamptan ayrıldı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, yetenekli oyuncunun kamptan ayrılma kararı aldığı doğrulandı.
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Ajax'tan yapılan açıklama şu şekilde:
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"Sergino Dest kendisini güvende hissetmediği gerekçesiyle kamptan ayrılmak istedi. Ayrılıp ayrılamacağını bize sordu ve biz de anlayışla karşıladık."
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"Oyuncumuzun kararına saygı göstererek kendisine izin verdik ve onu onurlandırdık. Sergino Dest, takıma Amsterdam'da katılacak."
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Ajax altyapısından yetişen sağ bek Sergino Dest, bu sezon 24 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.