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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
20 Ağustos 2019 - 17:31,

Şaşırtan iddia! Trabzon için geldi; ama...

İngiltere Premier Lig'de oyuncu alımı biterken, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde transfer hareketliliği sürüyor. İşte Avrupa basınında içinde Süper Lig'i de ilgilendiren önemli transfer başlıkları...

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1Sturridge --> Trabzonspor

Sturridge --> Trabzonspor

Liverpool Echo, Daniel Sturridge'ın İstanbul'a geldiğine dikkat çekerek, oyuncunun bordo-mavililere yakın olduğunu duyurdu. Öte yandan İngiliz yıldızla ilgili D.C United haberleri de zikrediliyor.

2Alexis Sanchez --> Inter

Alexis Sanchez --> Inter

Manchester United'daki geleceği belirsiz olan Alexis Sanchez'in Inter ile anlaşma sağladığı belirtildi. Sky Sports'un haberine göre kiralık transferde 17 milyon sterlinlik bir opsiyon maddesi olacak.

3

Neymar <--> Dybala

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Juventus, Neymar için Paris Saint Germain'e Paulo Dybala'yı takas olarak önerecek.

4Davide Zappacosta --> Roma

Davide Zappacosta --> Roma

Chelsea'nin sağ beki Davide Zappacosta Roma ile anlaştı. Oyuncu bir yıllık kiralık olarak Serie A'da olacak.

5

İngiliz Sky Sports ise günün önde gelen 10 transfer iddiasını şu şekilde sıraladı:

6

Hirving Lozano --> Napoli

7

Radamel Falcao --> Galatasaray

8

Daniele Rugani --> Roma

9

Daniel Sturridge --> D.C United

10

Franck Ribery --> PSV

11

Alex Telles --> Atletico Madrid

12

Moussa Marega --> Napoli

13

Gonzalo Higuain --> Roma

14

Alan Hutton --> WBA

15

Neymar --> Real Madrid

16
17

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