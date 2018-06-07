Şansal Büyüka'dan flaş iddia! 'Telefonla aradım, sandıklar patlar...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü spor adamı Ali Koç'un zaferi ve Fenerbahçe'de yaşananlar için şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Ali Koç geldi, artık şampiyonuz” duygusuna şimdiden bu kadar inanılırsa, yarınlarda önemli bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu sınırsız heyecana, bu moral patlamasına, Başkan Ali Koç'a “Full destek, tam destek” anlayışına saygılar… Ama şampiyonluk başka bir şey… beIN Sports'un Fenerbahçe muhabiri Alper Yemeniciler'e seçimden 10 gün önce gelişmeleri sordum. Alper, “Abi 20-21 bin katılım olur, Ali Koç 13 bin, Aziz Yıldırım 8 bin oy alır” dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Alper'e, “Abartmadın mı?” dedim, “Hayır abi” dedi, “Öyle bir dip dalga geliyor, öyle bir sessiz çığlık var ki, bu sandıklarda patlar, Aziz Yıldırım direnemez” dedi. Alper'e oyların kullanıldığı pazar günü saat 14.30'da telefonla aradım bir daha sordum, “Durum nasıl?” dedim. Alper, “Fikrimi değiştirdim abi, 15 bine 5 bin biter” dedi. Gerekçesini de, “Sandıkların bulunduğu kabinlere beyaz oy yetiştiremiyorlar. Sarılar yerinde sayıyor, sürekli beyaz oy kullanılıyor” dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Nitekim ortaya tarihi bir fark çıktı. Seçimden iki akşam önce bir yemekteydim. Karşımızda uzun bir masa vardı. İçlerinden biri çıkıp geldi, “Biz Köln Fenerbahçeliler Derneği'yiz. Oyumuzu Ali Koç'a atmaya geldik” dedi. Arkamızda Amerika'dan gelen 4'lü bir masa, Ali Koç için İstanbul'a geldiklerini söylediler. Bu arada Amerika uçaklarından fotoğraf çekip WhatsApp'la, “Ali Koç'a oy atmaya geliyoruz” diyenler… Çin'den Dubai'den gelenler…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Nitekim sonuç ortada… Bizim Alper'in dediği çıktı. “Dip dalga” fena vurdu. “Sessiz çığlık” müthiş patladı. Heyecan, coşku dorukları aştı. Ali Koç ismi dünyanın dört bir yanından kongreye binlerce insan getirtti. Sayım sırasında dışarıda en az 15-20 bin seyirci bekledi. Mazbata töreni bile bir maçtan daha fazla seyirci topladı. Son basket maçında inanılmaz bir Ali Koç fırtınası esti.Seçim sonuçları belli olmaya başladığı andan itibaren insanlar birbirlerine mesaj atmaya “Yarın gidelim, kombinelerimizi ayırtalım” demeye başladılar. İki yıldır bir türlü dolmayan, yarı yarıya oynayan Kadıköy'ün yeni sezonda, “Kapalı gişe” yapacağı şimdiden belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ama… İşin koca bir “ama” sı var. Seyirci başta olmak üzere bütün camia, “Ali Koç geldi, uçanı-kaçanı alacak, kadroyu yıldızlarla dolduracak, şampiyonluklara ambargo koyacak” duygusuna kapıldı. Koç bunu anlamış olacak ki, mazbata töreninde üstüne basa basa, “Size şampiyonluk sözü vermiyorum” dedi. Zaten bu sözü verse inandırıcı olmaz. Üstelik şampiyonluk sözde değil, sahada oluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç resmen başkan oldu, önemli açıklamalar yaptı! Koç, mazbata töreni sonrası taraftarlara seslenerek önemli mesajlar verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...