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Şansal Büyüka'dan bomba 11! Olay kadro...
Spor Arena
Şansal Büyüka'dan bomba 11! Olay kadro...
Şansal Büyüka
, Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
1 / 12
İşte Büyüka'nın bomba ilk 11'i:
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
2 / 12
Fabri - Beşiktaş
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
3 / 12
Mariano - Galatasaray
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
4 / 12
Pepe - Beşiktaş
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
5 / 12
Epureanu - Başakşehir
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
6 / 12
Aziz Behich - Bursaspor
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
7 / 12
Giuliano - Fenerbahçe
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
8 / 12
Fernando - Galatasaray
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
9 / 12
Emre Belözoğlu - Başakşehir
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
10 / 12
Babel - Beşiktaş
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
11 / 12
Gomis - Galatasaray
Fotoğraflar: Arşiv
26.12.2017 - 12:27
SON GÜNCELLEME
26.12.2017 - 12:29
12 / 12
Burak Yılmaz - Trabzonspor
Şansal Büyüka
ilk 11
kadro
Karar
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