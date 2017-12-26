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Şansal Büyüka'dan bomba 11! Olay kadro...

Şansal Büyüka, Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.

Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Büyüka'nın bomba ilk 11'i:

Fotoğraflar: Arşiv
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Fabri - Beşiktaş

Fotoğraflar: Arşiv
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Mariano - Galatasaray

Fotoğraflar: Arşiv
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Pepe - Beşiktaş

Fotoğraflar: Arşiv
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Epureanu - Başakşehir

Fotoğraflar: Arşiv
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Aziz Behich - Bursaspor

Fotoğraflar: Arşiv
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Giuliano - Fenerbahçe

Fotoğraflar: Arşiv
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Fernando - Galatasaray

Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Belözoğlu - Başakşehir

Fotoğraflar: Arşiv
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Babel - Beşiktaş

Fotoğraflar: Arşiv
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Gomis - Galatasaray

Fotoğraflar: Arşiv
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Burak Yılmaz - Trabzonspor

Şansal Büyükailk 11kadroKarar

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