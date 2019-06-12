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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şampiyonun 3. transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...
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Futbol
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12 Haziran 2019 - 16:08,

Şampiyonun 3. transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...

2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor... Şener Özbayraklı ve Ryan Babel'i bitiren Galatasaray'ın 3. transferi an meselesi.

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Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hızlı başladı.

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Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler.

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İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak.

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Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

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Galatasaray'la sözleşmelerini de imzalayan iki oyuncu için KAP açıklamaları an meselesi...

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Fulham'dan ayrılınca Fenerbahçe'den de teklif alan Babel, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray'ı tercih etti.

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Devre arasında Beşiktaş'a gitmeyen Şener ise Fatih Terim'le çalışmak istedi.

9/16FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Şener Özbayraklı, Instagram hesabından sarı-lacivertli takımı takipten çıkardı.

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29 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'ye ait olan bütün fotoğraflarını da sildi.

11/16ŞİMDİ SIRA GELDİ JİMMY DURMAZA

ŞİMDİ SIRA GELDİ JİMMY DURMAZ'A

Jimmy Durmaz ve Galatasaray flörtünde sona gelindi.

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Sarı-kırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor.

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Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti.

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Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

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Ryan Babel geride kalan Premier Lig sezonunda eski takımı Liverpool'a gol atmıştı...

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