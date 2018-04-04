Şampiyonu Karabükspor belirleyecek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Uğur Meleke zirvedeki beş takımın FÜTZ analizini çıkardı.
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Galatasaray’ın artısı Gomis. Başakşehir’e en büyük tehdit Adebayor bağımlılığı. Türkiye Kupası, Beşiktaş’a tehdit, şampiyonluk beklentisinin azalması da Fenerbahçe’ye fırsat olabilir. Karabük’ün yarıştan erken kopması, Süper Lig’in bütün ayarlarını bozdu. Karabük, önümüzdeki 3 hafta sırasıyla Antalya, Kasımpaşa ve Bursa’ya yenilirse, her 3 takım da ligde kalma yolunda dev adımlar atacaklar. Akhisar da artık rahatlamak için tek bir galibiyete ihtiyaç duyuyor gibi. Bu durumda kalan 7 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe’nin 5’er, Beşiktaş’ın 4, Galatasaray’ın da son 3 rakibinin nispeten rahat biçimde büyüklerin karşısına çıkma ihtimali doğuyor.
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4 şampiyonluk adayını FÜTZ (fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve zayıflıklar) analiziyle tartıya koyduğumuzda ise, Galatasaray’ın en büyük artısı, ligin en iyi oyuncusu, sezonun kader belirleyicisi Gomis gibi görünüyor. Başakşehir’in ligde ilk beşe oynayabilecek ve kriz çözebilecek olağanüstü bir kulübesi var. Beşiktaş’ın kalan 7 maçının 4’ü zaten kendi mabedinde, ikisinin de hedefsizlerle olması olası. En avantajlı fikstürse Fenerbahçe’de, kalan rakiplerinin ortalama pozisyonu 13’üncülük.
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GALATASARAY
ÜSTÜNLÜK: Gomis... Fransız santrforun lig performansı, ‘genç bir Drogba’ hüviyetinde. Galatasaray’ın duran top savunucusu, oyun kurucusu ve bitiricisi. Eğer 7 haftayı da aynı viteste oynarsa takımını 17+ puan kazandırma potansiyeli var. · ZAYIFLIK: Donk’lu orta saha... Sahadaki duruşu, oyun görüşü, kalitesine saygı duyuyorum. Ancak oyundan bölüm bölüm kopması, ciddiyetsizliği ürkütücü. Trabzon karşısında 5’te Yusuf’un ayağına bastığında sarı görse, erken atılabilirdi mesela.
TEHDİT: 15-30 Nisan takvimi... Olur da 15 Nisan akşamı Başakşehir maçında işler iyi gitmezse, peşinden Alanya deplasmanı ve Beşiktaş derbisinde dizler titreyebilir. Aslında Galatasaray’ın 29 Nisan gecesi 21’de nerede olacağını 15 Nisan gecesi belirleyecek gibi.
FIRSAT: Akhisar maçı... Rakipleri Beşiktaş’la Fenerbahçe kupada çarpışırken, Terim içeride Akhisar’a karşı birkaç alternatif oyuncusuna şans verecek, belki de oradan 1-2 kilit yedek kazanacak.
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BAŞAKŞEHİR
ÜSTÜNLÜK: Kriz çözen kulübe. Kalede Mert. Savunmada Uğur, Da Costa, Egemen, Alpaslan... Orta sahada Kerim, Gökhan, İrfan, Elia... Hücumda Bajic ve Napoleoni... Ligde hiç kimsede böyle parıltılı bir kulübe yok. · ZAYIFLIK: Duran top savunması... Akhisar maçında da Serginho vururken yine etrafında hiç kimse yoktu. Alan savunurken adamları unutmaya devam ediyorlar.
TEHDİT: Adebayor bağımlılığı... Aslında Galatasaray’la ortak dertleri bu: Gomis ve Adebayor olmadığında iki takımın oyun karakteri değişiyor, sıradanlaşıyorlar.
FIRSAT: Nisan sonuna lider girebilirlerse, Mayıs fikstürleri bir anda kolaylaşabilir. Antalya ve Kasımpaşa, Nisan’da Karabük’le oynadıkları için Başakşehir’in Mayıs’taki 3 rakibi de prestij maçlarına çıkıyor olabilirler.
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BEŞİKTAŞ
ÜSTÜNLÜK: Vodafone Park... Kalan 7 maçlarının 4’ü iç sahada. İki deplasmanın da (Akhisar-Osmanlı) prestij maçları olma ihtimali var. Vodafone Park ve Telekom Stadı zaten maçlara 1-0 galip başlıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş’ın, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye karşı en önemli üstünlükleri bu.
ZAYIFLIK: Kenar rotasyonu... Sezonu iki gerçek kenar adamıyla, Quaresma-Babel’le bitirmeye çalışıyorlar. Kulübede geçen sene Kerim, bu sene Orkan varken neden gönderildiler, anlamak güç.
TEHDİT: Türkiye Kupası... Kupadaki en zorlu fikstür Beşiktaş’ın. Galatasaray ilk maçta yolu yarılamış, Fenerbahçe ise içeride oynuyor. Beşiktaş Kadıköy’de sakatlık-ceza nedeniyle oyuncu kaybederse, 10 gün sonraki Galatasaray maçına da tesir edebilir.
FIRSAT: Beşiktaş’ın gözü de Osmanlı’da. Eğer Osmanlıspor Nisan’da rahatlarsa, Beşiktaş’ın da Mayıs fikstürünün tamamen prestij maçlarına dönüşme ihtimali var.
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FENERBAHÇE
ÜSTÜNLÜK: Fikstür... 4 adayın kalan rakiplerinin ligdeki pozisyon ortalamaları alındığında Beşiktaş 8,3, Başakşehir 8,7, Galatasaray 8,9 gibi dengeli fikstürlere sahipler. Fenerbahçe’ninse kalan 7 rakibinin ortalama pozisyonu 13’üncülük.
ZAYIFLIK: Yetenek... Kalan rakiplerinizin hepsine karşı hücum etmeye, oyuna hükmetmeye mecbursunuz. Ve böyle bir döneme Ekici-Valbuena gibi yeteneklileri kazanarak girmeniz daha faydalı olabilirdi.
TEHDİT: Stadın ruh hali... Alt gruptaki rakiplerle oynamanız, bir olumsuz sonuçta tribünü karşınıza almanız ve protestolarla karşılaşmanız anlamına da gelebilir. Fenerbahçe artık hep kazanmak zorunda.
· FIRSAT: Şampiyonluk beklentisinin düşmesi... Bu arada tüm büyük maçları da bitirmiş olmaları. 7 maçı kazanıp ligi tepede tamamlamasalar bile gelecek sezon için enerji toplamış olacaklar.