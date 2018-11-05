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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
05 Kasım 2018 - 14:02,

Şampiyonu açıkladı! İşte o takım...

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda sezon sonunda şampiyon olacak takımı açıkladı... İşte ünlü ismin o çok tartışılacak sözleri...

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- Önümüzdeki hafta Fenerbahçe içeride Alanyaspor ile oynayacak. Alanyaspor’un da puana ihtiyacı var. Yenemedikleri takdirde sıkıntı yine devam eder. Adı Fenerbahçe olmasa, düşme adaylarından biridir. Şu anda 30 milyon taraftarın istediği Ersun Yanal’ı istiyor.

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- Ersun Yanal gelince Fenerbahçe ilk üçe girer ya da Ersun Yanal çok başarılıdır diyemeyiz. Futbolcularla çok iyi bir iletişimi olan uzman da diyemeyiz. Taraftar seviyor ancak bu da yetmez.

4/10

- 25 milyon Galatasaraylı’ya şu soruyu soruyorum: Cuma gecesi oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi değil de Schalke maçı olsaydı ve maç 2-2’ye gelseydi, sonra bu olaylar yaşansaydı, sizce UEFA Galatasaray’a ne ceza verirdi?

5/10

- Semih Özsoy'un yaptığı açıklama gerçekse eğer doğru bir açıklama değil. Türkiye'de bu yaygın hale geldi. 'Koridorları Galatasaray'a bırakmadık' açıklaması bir racondur.

6/10

- Her sene bu hakemler birine bir operasyon mu yapıyor? Bunu sokaktaki bir adam ya da fanatik bir taraftar söylese neyse... Fatih Terim’e şunu soruyorum: 96 yılında Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşayan ve Beşiktaş ile yarışan Galatasaray’a penaltıyı ben vermiştim. Penaltıyı verince maç 1-1 bitmiş ve Galatasaray için operasyon mu yapmıştım?

7/10

- Abdullah Avcı kritik bir yol ayrımında. Bana göre Medipol Başakşehir bu sezon sonunda şampiyon olacak. Abdullah Avcı şampiyonluk yaşadıktan sonra Başakşehir’i bırakıp Fenerbahçe’ye gelir mi? (Ajansspor) 

8/10

İşte Ahmet Çakar'ın şampiyon olur dediği takım; Başakşehir...

9/10

Iniesta'dan Podolski'ye akıl dolu asist!

Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Iniesta ve Lukas Podolski, haftaya damga vurdu...

10/10

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