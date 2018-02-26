Şampiyonu açıkladı! İşte o takım...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev derbi Beşiktaş'ın zaferiyle sonuçlandı... Fenerbahçe sahadan boynu bükük ayrıldı. Ahmet Çakar'dan ise çarpıcı ve şok yorumlar geldi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar dün geceye önce attığı tweet ile damga vurdu. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin attığı golün hemen ardından resmi Twitter hesabından, "Ohhh maaşallah Fenerbahçe golü net ofsayttan attı!!!" diye bir mesaj paylaştı... Programda ise şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Benim hanımım hasta Fenerli'dirbeni aradı 2-1 derken 3-1 oldu ve eşim "Allah kahretsin" dedi telefonu kapattı. Aykut Kocaman, bu mağlubiyetten sonra elit hocalar arasına girdi, böyle bir hazin geceye rağmen UEFA için elit antrenörle arasına aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Candaş Tolga Işık, sen Beşiktaş yönetimi ve Türk Futbolu için çok değerlisin ve senin kıymetini bilsinler. Beşiktaş madem efendi bir kulüp Beşiktaş Çarşı grubu Aykut Kocaman'ın paylaşımı efendiliğe yakışmıyor. Çarşı taraftar grubu sosyal sorumluluk projelerini taktir ettiğimiz bir organizasyon. Nasıl Aykut Kocaman için böyle bir paylaşım yapabilir. Ben terbiyesizliği meşrulaştıramam, tasmalı demişler üstelik 3 milyon takipçileri var Beşiktaş'ı temsil ediyorlar. Ben seyis derken Aykut Kocaman'ı asla aşağılamadım seyislik saygın bir meslektir ama bir insana tasmalı dersen bu hakarettir. Bunu yapmak efendiliğe sığmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. favorim ise Başakşehir. Ancak öyle olmayacak. Zamanında Pascal Nouma elini şorta soktuğu için ceza aldı, Fernandao'nun yaptığı hareket için ceza alması gerekiyor. Talisca orta parmağından dolayı ceza aldıysa Fernandao da ceza almalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Cüneyt Çakır'a 100 üzerinden 105 puan veriyorum. Ofsayt golü dışında bence bir hatası yok, Quaresma'nın pozisyonu penaltı değil. Yan hakem Tarık Ongun 3 defadır ofsayt gollerini yediriyor. Dikkat etmesi toparlanması lazım, bu böyle olmaz. Bu maçı Beşiktaş kazanmasaydı Cüneyt Çakır da yan hakemler yüzünden kötü bir maç yönetmiş olacaktı. Jelena Karleslua, Tosic'in muhterem eşi, Fenerbahçe'ye küfür ediyorsan gündeme gelirsin. Tamam kocanı destekle ama Fenerbahçe'ye küfür edemezsin etmemelisin.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben Beşiktaş sayesinde Sinan Engin'den bir araba kazanacağım, o arabayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Bayern Münih maçı 11'e 11 oynansaydı maç 5-0 bitmezdi bunu kabul ediyorum. Bu sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir olacak. Türkiye ise tam tersini düşünüyor, anketlere bakıyorum Galatasaray fazla çıkıyor. (Ajansspor)