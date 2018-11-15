Şampiyonu açıkladı! Hikmet Karaman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışından, Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör arayışına, Beşiktaş'ın yaşlanan kadrosundan, Medipol Başakşehir'in şampiyonluk iddiasına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İşte şampiyonu da açıklayan Karaman'ın o flaş sözleri...
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- Yurt dışından iletişimde olduğum bir takım var. Ama 2'nci lig olduğu için şu anda o takımı dışarıdan da yönetiyorum. 2'nci ligde olduğu için çok düşük, ligin kalitesi düşük, 1'inci lige çıkarsa orada hemen başlayabilirim. Ama öncelikle 1'inci lige çıkması şart. Onun için de başkan ve oradaki insanlarla bir çalışma programı uyguluyoruz. Seviye, kalite düşük olduğu için biraz zor ama bakacağız,
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- 10 haftadan sonra teknik direktörün Cocu'nun gitmesi doğal. Belki kendisi de bırakacaktı. Belki de kendisi de olmuyor demiştir. Koeman bence başarılı. Yani aynı yardımcı ekip, Cocu'nun yardımcıları göreve devam ediyor. Takım kurgusunda değişiklikler var. Oyuncu değişmelerinde değişiklikler var. Çünkü teknik direktörleriyle beraber çalışırken sanırım belki onlar görüş belirtiyorlardı ama Cocu inisiyatif kullanıyordu. Koeman daha farklı işler yapıyor.
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- Fatih, Abdullah ve Şenol hocanın şampiyonluğa oynama deneyimleri çok yüksek. Başta Fatih hoca ve Şenol Güneş'in. Enternasyonal deneyim ve lig şampiyonlukları ve krizi yönetmek başka. Fatih Terim hocanın lige ağırlığını koyacağını düşünüyorum.
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- Beşiktaş, kadro olarak baktığında yaş olarak çok deneyimli oyunculardan kurulu. Yani Borussia Dortmound-Bayern Münih maçını izledik. Orada da spiker Bayern 1-0 öndeyken deneyimin hakim olduğundan bahsetti ama tam tersi oldu. Maçın son yarım saatinde dinamik, koşan, tempolu takım oyunu bırakmayan 90 dakika süresi içerisinde, üst düzey tempo ile oynayan takım işi bitirdi. Dolayısıyla Beşiktaş giden oyunculardan sonra bir yenilik geçirmek zorunda.
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- Bu sene Başakşehir'in şampiyon olması lazım. Abdullah hocanın, başkanın ve yönetimin eline böyle bir fırsat daha geçmez. Bir tarih yazmak istiyorlarsa, müzelerine çok önemli bir kupa koymak istiyorlarsa, bu sene büyük bir fırsat.
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- Geçen sene de aslında olayın içindeydiler ama Fatih hoca orada teknik adamlığını konuşturarak Galatasaray'ın kadrosunun yeterli olmamasına rağmen şampiyon oldular. Arda ile Emre, Çaykur Rizespor maçında takıma katkı sağladılar. Onların da bir performansının iyi olup da takıma girdiklerini düşündüğünde belki de Başakşehir açık ara demeyelim de 7-8 puan farklarla ligde lider konumunda bulunabilir. Ama Başakşehir'de dikkat edilmesi gereken konu Anadolu takımları da artık maç vermiyor.