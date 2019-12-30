Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Sivasspor'un iddaa oranı...

Başakşehir - 7,50 Ülkemizi yeni yılda da Avrupa'da temsil etmeye devam edecek olan Başakşehir, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı da farklı geçti ve şampiyonluklarına iddaa'da verilen oran 8,00'den 7,50'ye geriledi.