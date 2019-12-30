Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 14:36,
Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Sivasspor'un iddaa oranı...
Galatasaray - 7,50
Ligin ilk yarısını 7. sırada bitiren Galatasaray'da devre arasında operasyon kapıda! Son 4 haftada sadeec 2 galibiyet alabilen sarı kırmızılıların şampiyonluk oranı iddaa'da 7,50 olarak güncellendi.
Beşiktaş - 4,50
Bir ara üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, iddaa oranlarına bakıldığından 4,50 ile şampiyonluğun ikinci favorisi...
Trabzonspor - 7,50
32 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına Ünal Karaman'la devam eder mi bilinmez ama bordo mavili ekip Kayserispor karşısında gol şov yaparak taraftarlarını mutlu etmişti. Şampiyonluklarına iddaa'da 7,50 oran verilmiş durumda...
Sivasspor - 4,50
İlk yarının tartışmasız en iyi futbolunu oynayan Sivasspor'un şampiyonluğuna iddaa'da verilen oran her hafta biraz aşağı çekildi ve puan sıralamasında en yakın rakibine 4 puan fark atan Yiğidolar'ın an itibariyle iddaa oranı 4,50!
Göztepe 300,00 - Ankaragücü 3000,00!
Diğer takımların iddaa'daki şampiyonluk oranları ise haliyle bir hayli yüksek!
Göztepe - 300,00
Gaziantep FK - 500,00
Denizlispor - 700,00
Çaykur Rizespor - 700,00
Gençlerbirliği - 700,00
Konyaspor - 1000,00
Kasımpaşa - 1000,00
Antalyaspor - 1500,00
Ankaragücü - 3000,00
Kayserispor - 3000,00
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