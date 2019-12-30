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Futbol
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 14:36, /

Şampiyonluk oranları güncellendi! Lider Sivasspor'un iddaa oranı...

Süper Lig'de 17 haftayı geride bıraktık ve Sivasspor 37 puanla devreye lider olarak girdi. Şampiyonluk oranlarına baktığımızda ise iddaa'nın favorisi bambaşka bir takım olarak dikkatleri çekti!

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1

Süper Lig'de devreye girerken, iddaa yönetimi de şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

2Yeni Malatyaspor - 150,00

Yeni Malatyaspor - 150,00

Sergen Yalçın'ın ekibi Yeni Malatyaspor, son 2 haftada 5 puan kaybedince, iddaa'da şampiyonluk oranı da 100,00'den 150,00'ye yükseldi.

3Galatasaray - 7,50

Galatasaray - 7,50

Ligin ilk yarısını 7. sırada bitiren Galatasaray'da devre arasında operasyon kapıda! Son 4 haftada sadeec 2 galibiyet alabilen sarı kırmızılıların şampiyonluk oranı iddaa'da 7,50 olarak güncellendi.

4Alanyaspor - 30,00

Alanyaspor - 30,00

Erol Bulut önderliğindeki Alanyaspor, Denizli deplasmanında farklı kazandıktan sonra ilk devrenin son maçını da son dakika golüyle kazandı ve şampiyonluk oranı iddaa'da 35,00'ten 30,00'a geriledi.

5Beşiktaş - 4,50

Beşiktaş - 4,50

Bir ara üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, iddaa oranlarına bakıldığından 4,50 ile şampiyonluğun ikinci favorisi...

6Fenerbahçe - 2,80

Fenerbahçe - 2,80

Ligin ilk yarısının son 4 maçından 3 galibiyet çıkartan Fenerbahçe'nin iddaa'da şampiyonluğuna 2,80 oran veriliyor ve sarı lacivertliler an itibariyle favori konumda!

7Trabzonspor - 7,50

Trabzonspor - 7,50

32 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına Ünal Karaman'la devam eder mi bilinmez ama bordo mavili ekip Kayserispor karşısında gol şov yaparak taraftarlarını mutlu etmişti. Şampiyonluklarına iddaa'da 7,50 oran verilmiş durumda...

8Başakşehir - 7,50

Başakşehir - 7,50

Ülkemizi yeni yılda da Avrupa'da temsil etmeye devam edecek olan Başakşehir, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı da farklı geçti ve şampiyonluklarına iddaa'da verilen oran 8,00'den 7,50'ye geriledi.

9Sivasspor - 4,50

Sivasspor - 4,50

İlk yarının tartışmasız en iyi futbolunu oynayan Sivasspor'un şampiyonluğuna iddaa'da verilen oran her hafta biraz aşağı çekildi ve puan sıralamasında en yakın rakibine 4 puan fark atan Yiğidolar'ın an itibariyle iddaa oranı 4,50!

10Göztepe 300,00 - Ankaragücü 3000,00

Göztepe 300,00 - Ankaragücü 3000,00!

Diğer takımların iddaa'daki şampiyonluk oranları ise haliyle bir hayli yüksek!

Göztepe - 300,00

Gaziantep FK - 500,00

Denizlispor - 700,00

Çaykur Rizespor - 700,00

Gençlerbirliği - 700,00

Konyaspor - 1000,00

Kasımpaşa - 1000,00

Antalyaspor - 1500,00

Ankaragücü - 3000,00

Kayserispor - 3000,00

11

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12

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