Şampiyonlar Ligi'ne İlkay Gündoğan damgası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonlar Ligi serüveni salı gecesi oynanan iki mücadele ile başladı! İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turunda oynanan iki mücadele ile başladı. Juventus - Tottenham ve Basel - Manchester City arasındaki maçlar nefes kesti! İşte maçlardan detaylar...
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Juventus sahasında 9 dakika içinde 2-0 öne geçince Tottenham hayranları telaşa kapıldı. Gol makinesi Harry Kane sahneye çıkarak farkı 1'e indirdi. 2 gol atan Gonzalo Higuain, 3'ü de bulmaya çok yaklaştı. Arjantinli santrfor ikinci penaltısını direğe nişanladı. Erikssen 70. dakikadaki golüyle durumu 2-2'ye getirdi ve tur için avantajlı bir skorla evine döndü..
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40 yaşındaki Buffon tam 7 resmi maç sonra kalesini gole açtı. Kane'in golünde İngiliz futbolcuya geçilen İtalyan efsane, kendisinden pek alışık olunmayan bir zamanlama hatasına imza attı. İkinci golde ise Buffon'un büyük hatası göze çarptı. Barajı Harry Kane'in sol ayağında göre kurduran efsane file bekçisi, Erikssen'in vuracağını kestiremedi. Eriksen Buffon'un kapattığı köşeden frikik golü kaydetti. Sami Khedira'nın sakatlanıp oyundan çıkması da Juve için kötü haber oldu.
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Basel - Manchester City mücadelesinde ise İngiliz ekibi şov yaptı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Pep Guardiola'nın takımında gündemin birinci sırasında İlkay Gündoğan vardı.
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İki güzel gole imza atan Türk asıllı Alman futbolcu, galibiyetin bir numaralı mimarı oldu. İlkay'ın ikinci goldeki vuruş tekniği ise herkesi mest etti. Takımın diğer gollerini Bernardo Silva ile Sergio Agüreo kaydetti. Deplasmanda olmasına rağmen rakibi domine eden Manchester City takımı, çeyrek finalin kapısını şimdiden açmış oldu...
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Mücadelelerden dikkat çeken çok özel kareler ise şu şekilde..
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Foto: AP, Reuters, Getty
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Fransa Ligue 1'de geride kalan haftanın en güzel gollerini izlemek için videoya tıklayınız...