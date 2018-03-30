Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası!
Futbol

Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray damgası!

İşte, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralaması. İlk 20'ye Türkiye'den tek bir takım girebildi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 21

İşte, 1955-2017 yılları arasında tüm zamanların Avrupa kupalarındaki en başarılı kulüpler sıralaması. İlk 20'ye Türkiye'den tek bir takım girebildi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 21

Real MadridOrganizasyonlara Katılım: 48Oynadığı Maç: 418Galibiyet: 251Beraberlik: 73Yenilgi: 94Puan: 575

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 21

Bayern MünihOrganizasyonlara Katılım: 34Oynadığı Maç: 329Galibiyet: 190Beraberlik: 67Yenilgi: 72Puan: 447

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 21

BarcelonaOrganizasyonlara Katılım: 28Oynadığı Maç: 296Galibiyet: 174Beraberlik: 67Yenilgi: 55Puan: 415

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 21

GalatasarayOrganizasyonlara Katılım: 24Oynadığı Maç: 163Galibiyet: 56Beraberlik: 40Yenilgi: 67Puan: 152

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 21

Manchester UnitedOrganizasyonlara Katılım: 27Oynadığı Maç: 269Galibiyet: 150Beraberlik: 65Yenilgi: 54Puan: 365

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 21

JuventusOrganizasyonlara Katılım: 32Oynadığı Maç: 259Galibiyet: 129Beraberlik: 67Yenilgi: 63Puan: 325

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 21

PortoOrganizasyonlara Katılım: 32Oynadığı Maç: 233Galibiyet: 103Beraberlik: 56Yenilgi: 74Puan: 262

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 21

MilanOrganizasyonlara Katılım: 28Oynadığı Maç: 249Galibiyet: 125Beraberlik: 64Yenilgi: 60Puan: 314

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 21

BenficaOrganizasyonlara Katılım: 37Oynadığı Maç: 242Galibiyet: 108Beraberlik: 55Yenilgi: 79Puan: 271

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 21

LiverpoolOrganizasyonlara Katılım: 22Oynadığı Maç: 191Galibiyet: 106Beraberlik: 45Yenilgi: 40Puan: 257

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 21

ArsenalOrganizasyonlara Katılım: 21Oynadığı Maç: 201Galibiyet: 101Beraberlik: 43Yenilgi: 57Puan: 245

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 21

Dinamo KievOrganizasyonlara Katılım: 34Oynadığı Maç: 227Galibiyet: 96Beraberlik: 49Yenilgi: 82Puan: 241

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 21

AjaxOrganizasyonlara Katılım: 34Oynadığı Maç: 199Galibiyet: 87Beraberlik: 53Yenilgi: 59Puan: 227

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 21

CelticOrganizasyonlara Katılım: 32Oynadığı Maç: 200Galibiyet: 93Beraberlik: 33Yenilgi: 74Puan: 219

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 21

InterOrganizasyonlara Katılım: 19Oynadığı Maç: 166Galibiyet: 82Beraberlik: 44Yenilgi: 40Puan: 208

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 21

ChelseaOrganizasyonlara Katılım: 15Oynadığı Maç: 160Galibiyet: 80Beraberlik: 46Yenilgi: 34Puan: 206

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 21

AnderlechtOrganizasyonlara Katılım: 34Oynadığı Maç: 200Galibiyet: 70Beraberlik: 44Yenilgi: 86Puan: 184

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 21

RangersOrganizasyonlara Katılım: 30Oynadığı Maç: 161Galibiyet: 62Beraberlik: 40Yenilgi: 59Puan: 164

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 21

PSV EindhovenOrganizasyonlara Katılım: 26Oynadığı Maç: 167Galibiyet: 61Beraberlik: 39Yenilgi: 67Puan: 161

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 21

Atletico MadridOrganizasyonlara Katılım: 13Oynadığı Maç: 119Galibiyet: 60Beraberlik: 32Yenilgi: 27Puan: 152

GalatasarayŞampiyonlar LigiTürk takımı

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER