Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası!
GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
25 Ekim 2019 - 16:13,

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek bir hata yaşandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Chelsea arasında oynanan maçta yapılan VAR hatası dikkat çekti.

2

Chelsea'nin 1-0 yendiği maçta Ajax'ın bulduğu gol, VAR ekranlarından izlendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3

Ancak flaş gerçek sonradan ortaya çıktı.

4

35. dakikada Ziyech'in şutunda Quincy Promes tamamlayarak golü buldu. Ovidiu Hategan, gol için VAR'dan uzun süre onay bekledi. Ardından gelen uyarı ile golü iptal etti.

5

Ekrana gelen görüntüde top, Hakim Ziyech'in ayağından çıktıktan sonra gösterildi. Fakat topun ayaktan çıkmadan çekilen görüntüde ise pozisyonun ofsayt olmadığı görüldü.

6

VAR'ın top ayaktan çıktıktan sonra karar vermesi büyük tartışmaya yol açtı...

7

Kurallara göre ofsayt pozisyonunda topun ayaktan çıkarken ki haline bakılması gerekiyor.

8

Pozisyonu hakem Ovidiu Hategan'ın ekranlardan izlememesi de tartışma yarattı.

9

Chelsea, maçın 87. dakikada Michy Bathsuayi'nin attığı golle 1-0 kazanmıştı.

10

UEFA organizasyonlarında VAR konusunda ilk kez bu kadar ciddi bir hata yaşandı.

11

Bu hatanın ardından UEFA'nın ne tür bir yaptırım yapacağı merak konusu...

12

Chelsea'nin İspanyol yıldızı Pedro'yu izliyoruz...

13

İlk "Canlı" kuponuna ikinci kupon hediye! %3'e varan kayıp bonusu da sadece Misli.com'da! iddaa oynamak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası!
Almanlar şaşırdı! İrfan Can asker selamı verince...
Andy Ruiz Jr ile Anthony Joshua tanınmaz durumda!
Süper Lig'de tarihi stat! Göztepe...