Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! 7 gol...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liverpool ile Salzburg arasında oynanan mücadele ise nefesleri kesti.
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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, Genk deplasmanına çıktı. Eljif Elmas'ın ilk 11'de başladığı mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
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Gecenin bol gollü karşılaşması ise İngiltere'de yaşandı. E grubunda Liverpool sahasında Salzburg'u konuk etti.
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Ada temsilcisi 9. dakikada Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti. Robertson attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Muhammed Salah ise 36. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.
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Salzburg ise Hee-Chan'in golü ile 39. dakikada aradaki farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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İkinci yarıya ise konuk ekip hızlı başladı. 56. dakikada Minamino rakip ağları sarsarak skoru 3-2 yaptı. Bu golden 4 dakika sonra konuk ekibin beraberlik golü geldi. Haland attığı golle durumu 3-3 yaptı.
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69. dakikada Salah bir kez daha sahneye çıktı. Dünya yıldızı futbolcu attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve son şampiyon sahasında Salzburg'u 4-3 mağlup etti.
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F grubunda ise Slavia Prag evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Alman ekibi sahadan 2-0 üstün ayrılarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
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F grubunda ise dev mücadele yaşandı. Barcelona sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Inter maçın 2. dakikasında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
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İkinci yarıda Barcelona Suarez ile eşitliği yakaladı.
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Yıldız golcü 84. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.
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G grubunda Rus ekibi Zenit sahasında Benfica'yı konuk etti. Zenit sahasında Benfica'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.
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Bundesliga'da adından söz ettiren Leipzig ise Devler Ligi'nde şoku yaşadı. Alman ekibi sahasında Lyon'a 2-0 mağlup oldu.
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H grubunda Ajax, İspanya'da şov yaptı. Hollanda Ligi'nin lideri, Valencia'yı deplasmanda 3-0'la geçti.
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H grbunun diğer maçında Lille sahasında Chelsea'yi konuk etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 62. dakikasında oyuna girdiği maçta İngiliz ekibi deplasmandan 2-1 üstünlükle ayrıldı.