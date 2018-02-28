Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik! Türk takımları...
UEFA, 26 Ağustos 2016'da 2018-2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatında önemli değişikliklere gidileceğini duyurmuştu. Dün ise detayları açıklanan yeni formatta takımlarımızı etkileyen önemli değişiklikler var.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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UEFA, 26 Ağustos 2016'da 2018-2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatında önemli değişikliklere gidileceğini duyurmuştu. Dün ise detayları açıklanan yeni formatta takımlarımızı etkileyen önemli değişiklikler var.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi'ne kaç Türk takımı katılacak?
UEFA'nın aldığı kararlardan en çok ses getireni artık katsayı sıralamasında ilk 4 ülkenin 4'er takımına doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne girme hakkı tanıması oldu. Mevcut durumda ilk 4'te yer alan İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya liglerinde ilk sırayı alan toplam 16 takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasında başlayacak. UEFA'nın bu kararı pek çok ülkede eleştirileri de beraberinde getirdi zira artık sıralamada alt sırada yer alan ülkelere ayırılan kontenjan azaldı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Yeni formatta, UEFA ülkeler sıralamasında 5 ve 6. sıradaki liglerin ilk 2 takımı, 7 ile 10. sırada yer alan ülkelerin ise sadece şampiyonlarının doğrudan gruplara katılmasını öngörüyor. Toplam 26 takım direkt katılırken kalan 50 takım ise son 8 sırayı almak için ön elemeler oynayacak. Ön eleme aşamalarında eskiden olduğu gibi şampiyon takımlar ve diğerlerinin ayrı eşleşmeleri olacak ancak eleme turları sayısı artış gösterdi.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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SÜPER LİG'İ NASIL ETKİLİYOR?
Türkiye mevcut durumda 10. sırada yer aldığı için şampiyonunu doğrudan göndermeye devam edecek. Süper Lig'de bu yılın şampiyonu olan takım 2018-2019 sezonunda yine grup aşamasından başlayacak. 10. sıradaki Türkiye'yi, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Hollanda takip ediyor. Aradaki puan farkı 1 sezonda kapanacak kadar az değil. Dolayısıyla bu üç ülkenin temsilcileri çok ekstra performans sergilemezse, bir yıl daha şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmasında risk gözükmüyor. Ancak sonraki sezonlar tamamen ekiplerimizin ve rakiplerin aldıkları sonuçlara bağlı olacak.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Süper Lig 2.'si Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynuyor?
Süper Lig'i 2. sırada bitiren takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2 ön eleme geçmek zorundaydı. İlk turda genelde kolay rakipler gelirken, son aşamada büyük ülkelerin temsilcilerine söz geçirmekte zorlanıyorduk. Artık 2 olan ön eleme sayısı 3'e çıktı. Ancak artık muhtemel rakipler arasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya takımlarının olmaması da önemli bir avantaj olarak gözüküyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Temsilcimizin rakibi ilk turda Çekya, İsviçre, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya liglerinin 2.lerinden biri olacak. Güncel puan sıralamasına göre Slavia Prag, Basel, Ajax, Sturm Graz liglerinde 2. sırada bulunuyor. 6 takımdan turu geçecek 3 takıma Portekiz, Ukrayna, Belçika liglerinin 2.leri ile Fransa ve Rusya liglerinin 3.leri eklenecek. Bu 8 takımdan 4 tur atlayacak, son aşamada ise 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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BEŞİKTAŞ AVANTAJLI
Her 3 aşamadaki kura çekimlerinde seribaşı uygulaması olduğu için özellikle Beşiktaş avantajlı gözüküyor. Siyah beyazlılar son yıllarda topladığı puanlarla tüm Avrupa'da 24. sıraya kadar yükseldi. Üstündeki ekiplerin ise büyük çoğunluğu doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için Beşiktaş'ın her turda seribaşı olması neredeyse kesin gibi gözüküyor. Diğer temsilcilerimizin ise 2. ve 3. turda seribaşı olma ihtimalleri düşük.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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