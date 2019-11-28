Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonlar Ligi'nde bir tarih daha yazıldı! Uyuyan çok şey kaçırdı...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı. Gece yarısı tarihe geçen bir olay da yaşandı...
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İşte geceden tüm detaylar...
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LİVERPOOL RAHAT DEĞİL
Liverpool, evinde Napoli karşısında 1 puanı Lovren'in 65'te attığı golle kurtardı: 1-1. Lider olmasına karşın 10 puanı bulunan İngiliz devinin ensesinde 9 puanla Napoli ve 7 puanlı Salzburg var.
3
HAALAND YİNE ATTI
Grubun diğer maçında Salzburg, Genk'i deplasmanda 4-1'le geçerken Erling Haaland tarih yazmaya devam etti. Genç yaşta rekorları alt üst eden golcü isim bu maçı da boş geçmedi ve 87'de ağları sarstı
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EN KEYİFLİ MAÇ
Gecenin en keyifli maçlarından biri Valencia'da oynandı. Ev sahibi Soler'le 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Kovacic ve Pulusic, Chelsea adına skoru 2-1'e getirdi. İspanyollar 1 puanı ise Wass'ın 82. dakikada attığı golle elde edebildi.
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VALENCİA VE CHELSEA SON MAÇA BIRAKTI
2-2'lik sonucun ardından her iki takım da 8 puana yükseldi. Fakat lider 10 puanlı Ajax. Düğümün son maçta çözüleceği H Grubu'nda son maçlar merakla bekleniyor. Chelsea, Lille ile karşılaşırken; Valencia, Ajax deplasmanında olacak.
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YUSUF VE ZEKİ YİNE ÜZÜLDÜ
1 puanla son sırada bulunan Lille, Devler Ligi'nde fırtınalar estiren Ajax'a evinde 3-0 mağlup oldu.
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GOLLE BURUN BURUNA
Yusuf mücadelede 82 dakika forma giydi ve yerini Loic Remy'e bıraktı. Bir pozisyonda Zeki Çelik'in asistinde Yusuf Yazıcı golle burun buruna kaldı ama kaleci Onana buna izin vermedi.
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ZEKİ'NİN GAYRETİ YETMEDİ
Zeki Çelik ise 90 dakika forma giydi. Sık sık kanat bindirmeleri yapan milli futbolcu, başarılı bir oyun sergiledi fakat Fransız ekibi takımca bu grubun üstesinden gelemeyerek Devler Ligi ve UEFA'ya çok erken veda etti.
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SON MAÇLAR DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK
G Grubu'nda Leipzig, Benfica ile 2-2 berabere kalırken Zenit, Lyon'u 2-0 mağlup etti. Zenit'in galibiyeti işleri değiştirdi. 10 puanlı Leipzig, son maçlar öncesi avantajlı. Zenit ve Lyon'un 7'şer puanı bulunuyor.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK
Barcelona - Borussia Dortmund maçında ise bir ilk yaşandı...
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Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir daha ilki gerçekleştirmeyi başardı.
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700. MAÇTA...
Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.
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RONALDO VE RAUL'U GERİDE BIRAKTI
Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başarmıştı.
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Barcelona, Dortmund'a 3-1 yenerek lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Slavia Prag'ı 3-1'le geçen Inter ve Dortmund ise 7'şer puanla son bilet için yarışacak.