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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları açıklandı
Spor Arena
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları açıklandı
Dev kulüpler transferde adı sık sık başka takımlarla anılan oyuncularıyla ilgili kararlarını verdi.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
1 / 11
İşte o liste...
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
2 / 11
Manchester United, uzun süredir sakat olan Zlatan Ibrahimovic'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
3 / 11
Chelsea, Premier Lig kadrosunda yer verdiği Diego Costa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
4 / 11
Liverpool, transfer döneminde adı sıkça Barcelona ile anılan Philipp Coutinho'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
5 / 11
Merseyside ekibi, sağ bek Nathaniel Clyne'a ise Devler Ligi kadrosunda yer vermedi.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
6 / 11
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Avrupa Ligi listesinde yer aldı.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
7 / 11
Manchester City, transfer döneminde adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Eliaquim Mangala'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
8 / 11
Tottenham Hotspur, Vincent Janssen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
9 / 11
Londra ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan bir başka isim de Erik Lamela oldu.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
10 / 11
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı. 2015'ten bu yana forma giyemeyen James Wilson, Kırmızı Şeytanlar'ın Devler Ligi kadrosunda kendine yer buldu.
Spor Arena Haber
04.09.2017 - 20:05
SON GÜNCELLEME
04.09.2017 - 20:06
11 / 11
Manchester City, uzun süreli sakatlıktan kurtulan İlkay Gündoğan'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.
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