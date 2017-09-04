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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları açıklandı

Dev kulüpler transferde adı sık sık başka takımlarla anılan oyuncularıyla ilgili kararlarını verdi.

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İşte o liste...

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Manchester United, uzun süredir sakat olan Zlatan Ibrahimovic'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

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Chelsea, Premier Lig kadrosunda yer verdiği Diego Costa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı.

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Liverpool, transfer döneminde adı sıkça Barcelona ile anılan Philipp Coutinho'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.

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Merseyside ekibi, sağ bek Nathaniel Clyne'a ise Devler Ligi kadrosunda yer vermedi.

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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in Avrupa Ligi listesinde yer aldı.

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Manchester City, transfer döneminde adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Eliaquim Mangala'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.

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Tottenham Hotspur, Vincent Janssen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı.

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Londra ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan bir başka isim de Erik Lamela oldu.

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Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı. 2015'ten bu yana forma giyemeyen James Wilson, Kırmızı Şeytanlar'ın Devler Ligi kadrosunda kendine yer buldu.

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Manchester City, uzun süreli sakatlıktan kurtulan İlkay Gündoğan'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna aldı.

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