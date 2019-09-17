Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor! Galatasaray'a sürpriz iddaa oranı...
Devler Ligi'nde 2019-20 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray için açılan "Şampiyonluk" iddaa oranın sürpriz olması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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1
Fatih Terim ile 2012-13 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek final oynayan ve Real Madrid'e elenen Galatasaray, bu sezon neler yapacak? iddaa'da "Şampiyonluk" oranları açıklandı. Sarı kırmızılılara sürpriz bir oran belirlendi...
2
Favori Manchester City!
Şampiyonlar Ligi "şampiyonluk" oranlarına bakıldığında 4,25'lik iddaa oranıyla İngiliz temsilcisinin favori olduğunu görüyoruz.
3
Barcelona'ya 5,75!
Katalan devi Barcelona, ikinci favori! 5,75'lik iddaa oranı uzun vadeli iddaa oynayanların kuponlarına en çok eklediği tercihler arasında yer alıyor.
4
Son şampiyona 7,00!
Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Liverpool'un, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamasına 7,00 iddaa oranı belirlenmiş durumda.
5
Zinedine Zidane yine alır mı?
Real Madrid'ın başında 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra takımdan ayrılan, geçen sezonun son bölümünde takıma geri dönen Zinedine Zidane aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? Galatasaray'ın da grubunda yer alan İspanyol ekibin şampiyonluğuna 9,50 iddaa oranı açıklandı.
6
Ronaldo ve arkadaşlarına 10,00!
İtalya serüveni ligde şampiyonlukla süslense de Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezon istediğini bulamayn Cristiano Ronaldo ve Juventus için, iddaa'da uzun vadeli şampiyonluk oranı 10,00 olarak belirlendi.
7
PSG'ye de 10,00!
Galatasaray'ın grubundaki bir diğer takım, Fransız devi PSG için de iddaa'da şampiyonluk oranı olarak 10,00 verildiğini görüyoruz.
8
Bayern Münih'e uzun vadeli 12,00!
En son 2013 yılında kupayı müzesine götüren Bayern Münih, Ribery'nin takımdan ayrılması ve Robben'in emekli olması sonrası Lewandowski ile Müller önderliğinde aynı başarıyı tekrarlama peşinde... iddaa'da uzun vadeli şampiyonluk oranları 12,00!
9
Atletico'ya 20,00!
2014 ve 2016 yıllarında final oynayan ama Avrupa'nın en görkemli kupasını henüz müzesine götürme başarısı gösteremeyen Atletico Madrid için belirlenen iddaa oranı 20,00...
10
Son finaliste 25,00!
Geçen sezonun en epik hikayelerinden birine imzasını atan Pochettino önderliğindeki Tottenham, finalde Liverpool'a kaybetmişti. Bu sezon "şampiyon" olmaları için iddaa'da 25,00 oran verildi!
11
Lampard, 2012'yi tekrar edebilecek mi?
2012'de Chelsea ile kupayı kaldıran Frank Lampard, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonu olan takımın başına geçti ve Premier Lig'de çıktığı 6 maçta 8 puan topladı. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuyken gösterdiği başarıyı menajer koltuğunda tekrar edebilir mi? iddaa'da 30,00 oran verildiğini görüyoruz...
12
Eljif Elmas'lı Napoli'ye 35,00 oran!
Kadrosuna Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı ve PSV'den Hirving Lozano'yu katan Napoli, geçen yıl averajla gruptan çıkma şansını yitirmişti. Bu sezon sonunda kupayı kaldırmalarına 35,00 iddaa oranı belirlendi.
13
1997 şampiyonu, 2013 finalisti!
Kalede Klos, önünde Sammer, en ileride Möller ve Chapuisat... Dortmund, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda takvimler 1997'yi gösteriyordu... Final oynadıklarında ise 2013'ü... Şimdi Jadon Sancho ve Paco Alcacer ile bu başarıları tekrarlamak istiyorlar. iddaa, uzun vadeli şampiyonluklarına 35,00 oran açıklandı!
14
De Ligt ve De jong yoksa Huntelaar ile Tadic var!
Geçen sezon oynadığı futbolla birçok kesimden geçer not alan Ajax, Real Madrid ve Juventus engellerini geçmiş ama Tottenham'a son saniyede boyun eğmişti... Takdir gören o kadrodan De Ligt ve De Jong ayrıldı ama Huntelaar ile Tadic devam ediyor. Şampiyon olmalarına verilen iddaa oranı ise 60,00!
15
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...
Kadrosunda milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Lille için iddaa'da uzun vadeli şampiyonluk oranı 250,00 olarak belirlendi!
16
Galatasaray'a 300,00 oran!
Hücuma Falcao takviyesi yapan, orta sahayı Nzonzi ve Seri ile güçlendiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı kırmızılıların sezon sonunda kupayı kaldırmasına ise 300,00 oran açıklandı!