Şampiyonlar Ligi için büyük tehlike! Türkiye...

Takımların ülke puanına katkısının hesaplanmasıGerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir. Her iki ligde de çeyrek final, yarı final ve final oynayan takımlar birer ek puan (bonus) daha kazanır. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımlar için ekstra puanlar da mevcut. Buna göre gruplarda mücadele eden her takım dörder, gruplardan çıkmayı başaran her takım ise beşer bonus puan daha elde eder. Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.