Şampiyonlar Ligi hediyesi! Comolli'den 3 bomba...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sportif direktör Comolli'den Benfica maçına kadar golcü alınmasını istedi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Comolli 3 futbolcu için harekete geçti. İşte adaylar ve son durum:
Fotoğraflar: Ajans
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Teknik direktör Phillip Cocu, takımını yeni formasyona ve yeni futbol anlayışına adapte etmeye çalışırken sportif direktör Damien Comolli ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Zamanın aleyhlerine işlediğini belirten Cocu, Roberto Soldado'nun takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğunu ancak kritik Benfica maçlarında fazladan bir hücum silahının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını söyledi.
Fotoğraflar: Ajans
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Comolli'nin ise buna karşılık olarak birkaç isim üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu hafta içerisinde forvet takviyesini bitirmeye çalışacaklarını söylediği bildirildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Bu hafta İngiltere'ye gitmesi beklenen Comolli'nin listesinde ise 3 isim öne çıkıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Fransız futbol adamı, ilk olarak geçen sezon da kiralık oynayan Vincent Janssen'i Tottenham'dan yine aynı şekilde isteyecek.
Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı futbolcunun da bu transfer için istekli olması, Janssen'i en büyük aday konumuna getiriyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Ancak kiralama ücreti konusunda geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro alan Tottenham'ın bu sezon indirime gidip gitmeyeceği ise merak konusu.
Fotoğraflar: Ajans
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Comolli'nin Janssen olmazsa alternatifi ise bonservisi Leicester City'de bulunan İslam Slimani...
Fotoğraflar: Ajans
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Geçen sezonu Newcastle'da geçiren Cezayirli forvet için eski takımı Sporting Lizbon'un da son dakikada devreye girmesi işleri biraz karmaşık hale getiriyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Ancak Comolli'nin buna rağmen Fenerbahçe'de yapmak istediği projelerle Slimani'yi ikna etmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Kanarya'nın son hedefi ise Chelsea'deki fazla forma şansı bulamayan Michy Batshuayi... Geçen sezon Dortmund'da kiralık oynayan oyuncunun yine aynı şekilde kadroya katılabilir. (Habertürk)
Fotoğraflar: Ajans
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Zlatan'a hat-trick için 25 dakika yetti! MLS takımlarından LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, takımının Orlando City'i 4-3 yendiği maçta 3 gol kaydetti. İsveçli yıldızın gollerini izlemek için videoya tıklayınız...