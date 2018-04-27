Şampiyon olan gelir rekoru kıracak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2017-2018 futbol sezonunda final niteliği taşıyan Galatasaray-Beşiktaş derbisi şayet şampiyon takımı da belirlerse, bu ekonomik şampiyonluk anlamına da gelecek.
Ceyhun KUBURLU
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Ceyhun KUBURLU
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi son yılların en heyecanlı maçı olacak. 2017-2018 futbol sezonunun belki de şampiyonunu belirleyecek maç, ekonomik anlamdan da çok ayrı bir öneme sahip. Bu sezon ipi göğüsleyecek takım rekor gelire ulaşacak. Yayın geliri, stat hasılatı, mağaza gelirleri ve Şampiyonlar Ligi kazancı ile Süper Lig’in şampiyonu tam 700 milyon liraya yakın para kazanacak. Şampiyon olan takım sadece yayın gelirlerinden 170 milyon TL, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı olarak da 110 milyon lirayı kasaya koyacak. Bu gelirlere stat, sponsorluk ve mağaza gelirleri de eklenince Türk futbol tarihinin gelir rekoru kırılacak.
Ceyhun KUBURLU
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Geçtiğimiz sezon yapılan yayın ihalesi ile 500 milyon dolara çıkan yayın hakları bu sezon kulüplerin yüzünü fazlasıyla güldürdü. 18 takım Süper Lig’e katılım payı olarak 30 milyon liraya yakın para aldı. Bunun yanı sıra her galibiyet için 2.2 milyon lira ödendi. Beraberliklerde takımların kasasına 1.1 milyon lira girdi. Şimdi ligde ipi gögüsleyecek olan takım sadece şampiyonluk kupası için 27 milyon lira daha kazanacak. Lig sonunda ise birinci olan takım 3 büyüklerden çıkarsa kasasına 170 milyon lira civarında para girecek. Eğer şampiyonluk kupasını tarihinde ilk kez Medipol Başakşehir kazanırsa, eski şampiyonluğu bulunmadığı için 50 milyon lira daha az kazanacak.
Ceyhun KUBURLU
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Bu sezon adeta kapalı gişe oynayan Beşiktaş ve G.Saray stat hasılatı ile de kasasını dolduracak. Ligin seyirci ortalaması en yüksek iki takımının mücadelesinde Galatasaray’ın 4 milyon liraya yakın para kazanması bekleniyor. Beşiktaş bu sezon ortalama 33 bin kişiye karşı oynarken, Galatasaray 39 bin kişiye karşı oynadı. İki takımdan birinin şampiyon olması hâlinde stadyum gelirlerinin 150 milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Şampiyonluk bir sonraki sezonunun kombine satışlarını da doğrudan etkiliyor. Şampiyon olan takım bu alanda önemli bir kazanç sağlayabiliyor. Şampiyonluk sonrası loca satışları da patlama yapıyor.
Ceyhun KUBURLU
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Bu sezon birçok farklı kampanya ve uygulama ile öne çıkan Beşiktaş ile Galatasaray mağaza satışlarında da Süper Lig’in en iyileri. Beşiktaş özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra bu sezon mağaza satışlarını katladı. Galatasaray ise ‘Yellow Friday’ gibi kampanyalarla kasasını doldurdu. Şampiyonluğu bu iki takımdan birinin kazanması durumunda ise lisanslı ürün satışlarının 150 milyon lirayı bulması bekleniyor. Özellikle şampiyonluk için hazırlanacak tişört ve bayraklardan da ciro anlamında rekor kırılıyor. Tüm bunlara sponsorluk ve UEFA kazançları da eklenince bu sezon Galatasaray ya da Beşiktaş’ın şampiyon olması durumunda 700 milyon liralık hasılata ulaşılacak. Bu da Türk futbol tarihinin rekor geliri olacak.
Ceyhun KUBURLU
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900 MİLYON TL'LİK AYAKLAR
Derbide sahaya çıkacak futbolcular (tüm kadro değil) ligin en değerli iki takımını oluşturuyor. Beşiktaş 97 milyon Euro’luk (485 milyon TL) futbolcu değeri ile Süper Lig’de ilk sırada bulunuyor. Galatasaray’ın değeri ise 83 milyon Euro (415 milyon TL). Toplam 900 milyon liralık futbolcu değerine sahip iki takımın mücadelesinin nefes kesmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın en değerli oyuncusu 19 milyon Euro ile Talisca olurken, Galatasaray’ın en değerli oyuncusu ise Fernando Muslera ve Maicon oluyor. Bu iki oyuncunun değeri de 8’er milyon Euro.