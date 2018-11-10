Samir Nasri geri dönüyor! Bomba iddia...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fransız futbolcu Samir Nasri, 2017 yazında Manchester City'den 3,5 milyon euro karşılığında Antalyaspor'a transfer olmuştu.
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Büyük umutlarla kadroya dahil edilmesine karşın beklentilere cevap veremeyen yıldız futbolcu, oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelmişti.
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Antalyaspor formasıyla 8 maça çıkabilen Nasri 2 gol ve 1 asist kaydederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bunun üzerine Antalya yönetimi de 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.
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Nasri, Türkiye'den ayrıldıktan birkaç hafta sonra da UEFA Disiplin Komitesi'nin hakkında verdiği doping kararıyla sarsılmıştı. Cezasının başlangıç tarihi 1 Temmuz 2017 olarak belirlenen Antalyaspor'un eski yıldızının 1 Kasım 2018 itibarı ile herhangi bir takımla antrenmana çıkabileceği belirtilmişti.
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Ada basınından Daily Mail'de yer alan habere göre ise futbola geri dönmeye hazırlanan Nasri'nin yeni durağı Premier Lig ekiplerinden West Ham United olacak.
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Haberde menajer Manuel Pellegrini'nin orta sahaya takviye istediği ve yıldız futbolcunun da West Ham'a gitmeye hazır olduğu ifade edildi.
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Bonservisi elinde olan Nasri'nin talep ettiği maaşın ise yıllık 5 milyon sterlin olduğu öne sürüldü. Nasri, İngiltere'de daha önce de Arsenal ve Manchester City formaları giymişti.