Samandıra'da kırmızı alarm!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe en kritik haftaya girdi. Hedef Avrupa'da tur, derbide ise en az bir puan. Tur kaybedilirse kabus senaryosu geri gelecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/12
İşte detaylar...
2/12
Sezonun belki de en önemli haftasını yaşayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak.
3/12
Alınacak sonuca göre elde kalan son hedef Avrupa'da yola devam ya da tamam denilecek. Bu maçın ardından ise ligde Beşiktaş derbisi var. Vodafone Park'taki dev mücadele pazartesi oynanacak. Averajla 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekini olası bir mağlubiyette yeniden düşme hattına girmesi bekleniyor.
4/12
Samandıra'da kırmızı alarm veren teknik heyet 5 günden oynanacak 2 tarihi maç için oyuncuları motive etmeye çalışıyor.
5/12
Ersun Yanal önceliklerinin Zenit olduğunu hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Rusya'da iyi bir skorla turun geçilmesinin, Beşiktaş derbisine de olumlu yanısyacağını düşünüyor. Hedef iki karşılaşmayı kazanıp baharı getirmek.
6/12
Hem turun hem derbinin kaybedilmesi halinde ise kara kış sürecek, ligin geri kalan bölümü kabus gibi geçecek.
7/12
Forvet be sağ bekte sıkıntı
Ersun Yanal'ın Zenit karşısında ilk maçtaki 11'i büyük ölçüde koruması bekleniyor. Ancak iki mevkide sıkıntı var. İlki forvet... Soldado UEFA listesinde yok.
8/12
Islam Slimani formsuz. Frey ise yetersiz. Her şeye rağmen Slimani yine onbirin ilk adayı. Ancak tecrübeli hocanın Moses ya da Ayew'i bu bölgede değerlendirmeyi de alternatifleri arasına aldığı belirtildi.
9/12
Son karar maç günü verilecek. Sağ bekte ise Isla'nın sarı kart cezalısı olması, Dirar'ın da listede yer almaması nedeniyle Şener Özbayraklı formaya yakın.
10/12
Tolgay müjdesi
Sarı lacivertli futbolcu antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerin 21 Şubat'ta Rus ekibi Zenit ile oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ve 25 Şubat'ta Beşiktaş ile oynanacak olan derbi karşılaşmasında da takımdaki yerini alabilecek.