Fenerbahçe'de İsviçre'nin Sion takımına kiralanan Salih Uçan, kamuflaja büründü...
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Sion Kulübü'nün başkanı Constantin, takımları yılı son sırada bitirirse takımı askeri kampa alacağını söylemişti ve sözünü tuttu.
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Salih Uçan'ın da formasını giydiği İsviçre kulübü devre arasını askeri kamp yaparak geçiriyor. Kampta tam anlamıyla askeri bir düzen var. Geceyi dışarıda geçiren futbolculardan biri, içtimaya geç gelirlerse bu tüm takımı etkiliyor... Oyuncuların ayrıca telefon görüşmeleri de sınırlandırıldı.
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Kulübün Başkanı Constantin medyada ilginç çıkışlarıyla dikkat çekiyor. İsviçreli başkan son olarak bir basın görevlisini tartaklayarak olay yaratmıştı.