Salih Uçan bombası! 'Bize gönderin'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Transferde flaş gelişme... Kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Salih Uçan'a transfer teklifi geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Kiralık gittiği Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a sürpriz talip... İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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TFF 1. Lig'de son üç sezondur Play-Off kıl payı kaçıran Altınordu'da yönetim gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kırmızı- lacivertli kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 2008 yılında Marmaris Gençlik'te keşfettiği bonservisi Fenerbahçe'de olan eski oyuncusu Salih Uçan'ı istediği öğrenildi. Bucaspor'dayken genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye satan Özkan'ın İstanbul kulübü yöneticilerine, "Salih'i bana verin. Tekrar yıldızını parlatıp Avrupa'ya gönderelim. Satışından da bize pay verin" dediği öğrenildi. Genel kurul arifesinde olan Fenerbahçe kulübünün ilerleyen günlerde bu transferle ilgili net bir cevap vermesi bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 10 yıl önce keşfettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncu, Bucaspor'da yıldızı parladıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpte istenileni veremeyen Salih Uçan daha sonra İtalyan kulübü Roma'ya kiraladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Çizme'de de beklenen çıkışı gösteremeyen orta saha oyuncusu bu sezon İsveç'in Sion kulübüne kiralandı. Salih Uçan'ı çocuk yaşta keşfeden ve gelişiminde büyük katkısı olan Seyit Mehmet Özkan'ın kumaşı iyi olan futbolcuyu tekrar Türk futboluna kazandırmak için Fenerbahçe'ye böyle bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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SİON'DA 2 GOL ATTI
Bu sezon İsveç kulübü Sion'a kiralık olarak giden Salih Uçan forma giydiği 19 maçta 2 gol attı. Genç oyuncu ilk Avrupa macerası olan Roma'da ise 6 karşılaşmada görev yapmıştı. Fenerbahçe'de çeşitli sorunlar yüzünden sürekli ilk 11'de forma şansı bulamayan Uçan kariyerinde Süper Lig'de 37 maçta 3 gol, 1. Lig'de ise 29 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Bir kez de A Milli formayı giydi. (Yeni Asır)