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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
30 Temmuz 2019 - 10:34,

Saldırı olayı sonrası harekete geçti! Mesut Özil...

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil', Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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Ünlü futbolcu yaşanan bu olay sonrası harekete geçti.

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Londra'da eşi Amine Gülşe ve Sead Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, koruma önlemlerini artırdı.

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Olay sırasında korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe için de özel koruma tuttu.

47/24 YAKIN TAKİP

7/24 YAKIN TAKİP

Yakın koruma, Özil'in kamp, antrenman ve deplasmanlarda olduğunda Gülşe'yi yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu nereye giderse gitsin, Özil'in aynı zamanda dostu olan yakın koruması ona eşlik edecek.

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Özil'in Londra'daki evinin önünde de 24 saat korumalar nöbet tutacak.

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Evin tüm güvenliğini baştan aşağıya değiştiren ünlü futbolcu, içeriye retina taramasıyla girilen bir sistem taktırdı.Yatak odasına bile parmak iziyle girilebildiği öğrenildi.

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İki gaspçı Özil ve Kolasinac'a böyle saldırmıştı.

8LONRADAKİ KORUMALARI

LONRA'DAKİ KORUMALARI

Mesut Özil'in Londra'daki evinin önünde korumalar 24 saat nöbet tutuyor.

9TÜRKİYEDEKİ KORUMASI

TÜRKİYE'DEKİ KORUMASI

Mesut ve Amine'ye Türkiye ziyaretlerinde korumaları Kaya Gürtük eşlik edecek. Ayrıca Mesut Özil'in devamlı bir koruması da mevcut. Mesut Özil'in yakın dostu olan koruma, her an tetikte...

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