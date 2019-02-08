Sala'nın uçağı neden düştü? İşte gerçek...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
21 Ocak'ta Manş Denizi'nde gerçekleşen uçak kazası sonucu, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve uçak kaptanı yaşamını yitirmişti. Peki uçağın düşmesine sebep olan neydi? Mekanik bir arıza mı, yoksa kaptan hatası mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/14
İşte yanıtı...
2/14
UÇAĞA NE OLDU?
The Piper Malibu N264DB model 7 kişi kapasiteli özel uçakta sadece kaptan David Ibbotson ve futbolcu Sala bulunuyordu. 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden havalanan uçak, akşam 7:15 sularında tüm sinyallerini kaybetti.
3/14
Kaptan ve futbolcuyu canlı bulma çalışmaları 3 gün sürdü ve sonuç alınamadı. Ardından düzenlenen kampanyalar sonucunda deniz araştırmacısı David Mearns bir arama daha başlattı.
4/14
KAZA NASIL OLDU?
Hava Kazaları Araştırma Enstitüsü (AAIB) kazaya neyin sebep olduğunu araştırmaya çalıştı. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte kazaya sebep olan şeyin kötü hava şartları olduğu belirtiliyor.
5/14
Havacılık Mühendisi Jorge Polanco, Arjantin basınından TyC Sports'a verdiği demeçte Manş Denizi'nde kış ayında gece yolculuğunun tehlikesinden şöyle bahsediyor:
6/14
"Kötü havada, geceleyin Manş Denizi üzerinden tek motorlu bir araçla geçmek tam bir çılgınlık. The Piper Malibu mükemmel bir tek motorlu, yedi kişi kapasiteli hava aracı. "
7/14
"Öte yandan bu uçuşun gece vakti yapılması beni şaşırttı. Avrupa'da bu tarihlerde kış mevsimi var."
8/14
"Manş Denizi'nde bu mevsimde gece uçmak, Antartika üzerinde bu kadar küçük bir uçakla havalanmaktan farksız bir durum. Buzlanmadan dolayı gerçekleşen hasar sonucunda motor durmuş olabilir. Bence bununla alakalı bir durum meydana geldi.
9/14
Deniz dibinde yapılan araştırmalar sonucunda uçağın enkazına rastlandı.
10/14
Nantes Kulübü, Sala'nın acısı soğumadan Cardiff City'den transfer bedelini talep ederek ihtarname çekti.