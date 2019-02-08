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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: IHA, REUTERS
08 Şubat 2019 - 09:54,

Sala'nın cesedine ulaşıldı! Gözler Mehmet Dalman'da

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 22 Ocak'ta Manş Denizi'nde gerçekleşen kazada kaybolmuştu.

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Spor dünyasını şoke eden haberde ünlü isimler uçağın bulunması için seferber olmuştu.

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Günlerce yapılan aramalar sonucunda 3 Şubat'ta uçak enkazına ve bir cesede ulaşılmış ve cesedin çıkarılması için çalışmalar başlamıştı.

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Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

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6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

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Emiliano Sala, Nantes Kulübü'nden Cardiff'e transfer olmuştu. Şimdi ise gözler bu iki kulübe çevrildi.

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Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi Cardiff City'den talep ettiği öne sürülmüştü.

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Konuya dair Cardiff Başkanı Mehmet Dalman, Emiliano Sala'nın bonservisini doğru zaman gelince ödeyeceklerini açıklamıştı.

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Cardiff Başkanı Mehmet Dalman, Emiliano Sala transferi için Nantes'a yapılması gereken ilk ödemenin henüz gerçekleşmediğini bildirmişti.

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Cardiff Kulübü'nün Nantes Kulübü'ne bonservis ücreti ödeyip ödemeyeceği merak konusu oldu.

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İşte ajanslara düşen son fotoğraflar...

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