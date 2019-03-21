Sala'nÄ±n annesi patladÄ±: UÃ§aÄŸÄ±n pilotu...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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KayÄ±p pilot David Ibotson ile Sala'nÄ±n Fransa'dan Cardiff'e gitmek 21 Ocak gÃ¼nÃ¼ bindiÄŸi uÃ§ak Ä°ngiliz KanalÄ± Ã¼zerindeyken dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Sala'nÄ±n cansÄ±z bedeni kazadan bir sÃ¼re sonra bulunmuÅŸtu fakat uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesine sebep olan olay konusunda hala soru iÅŸaretleri var...Â
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SoruÅŸturma devam ederken uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Emiliano Sala'nÄ±n annesi de topa girdi...
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Anne Mercedes Taffarel, "Bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar soruÅŸturmanÄ±n tamamlanÄ±p neler olduÄŸunu Ã¶ÄŸreneceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Emiliano iÃ§in adalet istiyorum" dedi.
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28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun annesinin gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle;
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"BirÃ§ok konuyu merak ediyoruz. Ä°nsanlar uÃ§aktaki pilotun ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸka birinin o pilot yerine geÃ§tiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. BunlarÄ±n hepsini Ä°ngiliz polisine soruyoruz"
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"Kazaya neyin sebep olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in kulÃ¼p de kendi araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± yapÄ±yor, fakat sÃ¶zlerini tutmalarÄ± gerekiyor. Onun imzasÄ± silinemez"
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"Evet Ã§ok kesinlikle sinirliyim. OÄŸluma Ã¶nem vermediler. Oyuncular paradan daha deÄŸerlidir. Bu deÄŸeri ona hiÃ§ gÃ¶stermediler"
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OÄžLUMA YAPILAN SAYGISIZLIK
BilindiÄŸi gibi Cardiff, Sala'nÄ±n bonservis Ã¼cretini soruÅŸturma sonuÃ§lanana kadar Ã¶demeyi reddetmiÅŸti...
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Sala'nÄ±n annesi Mercedes Taffarel, Cardiff'in bu tutumunun oÄŸluna yapÄ±lan bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k olduÄŸunu ifade etti.
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L'Equipe'e konuÅŸan Taffarel, "Emiliano, Cardiff'e tÃ¼m basÄ±nÄ±n, herkesin Ã¶nÃ¼nde imza attÄ±. Bu yÃ¼zden bonservis bedelini Ã¶demeliler" dedi.
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"OÄŸlumun hangi sebeplerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve bu kazada kimin hatasÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek istiyorum," diyen Taffarel, "EÄŸer birisi bir hata yaptÄ±ysa, bÄ±rakalÄ±m bu ortaya Ã§Ä±ksÄ±n. Ä°hmaller ortaya Ã§Ä±ksÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.
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Emiliano Sala'nÄ±n Nantes formasÄ±yla akÄ±llarda kalan en gÃ¼zel anlarÄ±... (VÄ°DEO)