Salah'tan Ramos'a şok yanıt! 'Güldürmesin...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Salah, Sergio Ramos'un sakatlığa sebebiyet veren pozisyon hakkında yaptığı yoruma da çarpıcı bir cevap verdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Marca'ya röportaj veren Mohamed Salah, Sergio Ramos'un müdahalesiyle sakatlandığı pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi: Yere düştüğümde hem fiziksel acı çektim hem de endişelendim.
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Şampiyonlar Ligi finalinde oyundan çıkmak zorunda kalmak kariyerimin en kötü anıydı. Öfkeli ve hüzünlüydüm.
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Daha sonra Dünya Kupası'nda oynayamama ihtimalini de düşündüğümde adeta yıkıldım.
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Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten Salah, Dünya Kupası'nın ilk maçında oynamak istediğini söyleyerek şöyle konuştu: Şu an daha iyiyim. Turnuvadaki ilk maçımızda, Uruguay'a karşı oynamak istiyorum ama...
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Bu durum maç yaklaştığında netlik kazanacak. O an kendimi nasıl hissettiğim önemli."
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Ülke olarak 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "Afrika Kupası'nı kazanmak olağan bir durum ama Dünya Kupası'na katılmak çok daha özel. Afrika Kupası'nı yedi kez kazandık ama Dünya Kupası'na 28 yıldır katılamıyorduk.
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Aramızda konuşurken sürekli 'Başarmalıyız' diyorduk. Dünya Kupası'na katılmamız, İspanya'nın bu kupayı kazanması kadar özel." dedi.
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Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Ramos'un kendisine mesaj attığını belirten Salah, "Bana yazdı ama bunun asla normal bir durum olduğunu söylemedim." dedi. Ramos'un birkaç gün önce yaptığı açıklamayla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise Salah'ın yanıtı "Komik" oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ramos, konuyla ilgili birkaç gün önce verdiği bir demeçte, "Salah beni çekti ve ben diğer tarafa düştüm. Aslında o diğer omzundan sakatlanmıştı." şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Salah; Ramos'un, "Eğer omzuna enjeksiyon yapılsaydı ikinci yarıda oynayabilirdi" şeklindeki yorumuna ise şu yanıtı verdi, "Biri sizi önce ağlatıp sonra güldürüyorsa sorun yoktur. Belki, Dünya Kupası'na hazır olup olamayacağımı da söyler."
Fotoğraflar: Arşiv
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Salah antrenmana çıktı, ortalık yıkıldı! Yıldız oyuncu taraftarlara açık olarak yapılan antrenmanda, ilk kez takımıyla birlikle çalışmalarda yer aldı. Mısırlı futbolseverler yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi. İzlemek için videoya tıklayınız...