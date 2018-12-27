Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Salah'tan Liverpool'a İsrail resti! 'O gelirse yokum...'
Liverpool'un Mısırlı Müslüman yıldızı Salah'tan takımı Liverpool'a tehdit gibi uyarı geldi.
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Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın Liverpool ile Premier Lig şampiyonu olma hayalleri suya düşebilir.
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Liverpool’un devre arasında transfer etmek istediği bir futbolcuyu, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın kabul edemeyeceği ve takımdan ayrılabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü!
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O isim RB Salzburg forması giyen İsrailli forvet Moanes Dabour (Munas Dabbur). 30 resmi maçta 26 gole katkı (20 gol – 6 asist) yapan Dabour (Dabbur), Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp’un radarına girdi ama İsrail ile Mısır’ın arasındaki kötü geçmiş, bu transferin sonuçlanması halinde Salah’ın Liverpool’dan ayrılmasını gündeme getirebilir.
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İddiayı ortaya atan İsrail gazetesi Jerusalem Post, 2014 yılında, Salah’ın Basel yıllarında, Maccabi Tel Aviv ile oynanan bir maçta, rakip oyuncuların ellerini sıkmak yerine ayakkabılarını bağlamayı tercih ettiğini yazdı.
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Mısır ile İsrail, 1967 yılında 6 gün boyunca toprak paylaşımı yüzünden savaşmıştı. İsrail’in Filistin’e yaşattığı zulmü de hesaba kattığımızda, Salah’ın Dabour’u (Dabbur) takımda görmek istemediği iddia edildi.
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Firmino'nun bu sezon beklentilerin altında kalması sonrası hücuma alternatif arayan Klopp’un, takıma kış transfer döneminde mutlaka bir hücum oyuncusu katacağı belirtildi.
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Chelsea Hazard ile güldü!
Premier Lig'in 19. hafta maçında Chelsea deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti. Mavilerde goller Belçikalı yıldız Eden Hazard'dan geldi.