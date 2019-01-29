Sahaya atarken yakalandı! Sosyal medya yıkıldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı.
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Maça damga vuran karelerden birisi de bu fotoğraf oldu.
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Fenerbahçe'de işler bu sezon iyi gitmiyor. Ali Koç'un başkan seçilmesi ve Cocu'yu göreve getirmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcıdan beklenen performans gelmedi. Cocu'nun ardından ise Koeman göreve getirildi. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. Bu süreçte takımda kadro dışı bırakılan isimler oldu.
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Kadro dışı kalan önemli isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.
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Yeni teknik adam kim olacak derken taraftarların ısrarla istediği ancak Ali Koç'un başta karşı geldiği ama sonra anlaştığı Ersun Yanal teknik direktörlük görevine getirildi. Tecrübeli hocanın gelmesyile Volkan Demirel de takıma geri döndü.
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Ligde 3 maça çıkan Ersun Yanal galibiyet elde edemezken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümrainyespor'a elenerek turnuvaya veda etti. Böyle bir sezonda bulunan Fenerbahçe'de taraftarların yükselişe geçme isteği tribünlere de yansımıştı.
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Ligin 19. haftasına gelindiğinde ise Fenerbahçe 17. sırada yer alıyordu. Takımın ve taraftarların galibiyete ihtiyacı olduğu bu maçtan Yanal ve öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puan tablosunda 14. sıraya yükseldi. Fenerbahçe'de hedef galibiyet serisi yakalamak ve yükselişe geçmek.
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KEMARALARA YAKALANDIFenerbahçe, Kadıköy'den üç puanla ayrılıken, Malatyaspor maçı öncesi tribünlerde yaşanan bu olay maça damga vurdu. Bir taraftarın sahaya poşetin içinden okunmuş pirinç attığı ve daha sonra ellerini açarak dua etmesi sosyal medyaya çok konuşuldu ve bu görüntülerin videosu hızla yayıldı.
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Taraftarın galibiyet için yaptığı dua etmesi objektiflere böyle yansıdı.
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"Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3 gün içerisinde 3-4 transfer de olabilir, 1-2 transfer de olabilir" ifadelerini kullandı...