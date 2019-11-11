Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sahası olmayan futbolcular, asfalta kilim serip antrenman yapıyor
Amatör kulüp futbolcuları antrenmanlarını halı, kilim ve battaniye serdikleri asfaltta yaptılar.
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Kars 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve sahaları olmadığı için antrenmanlarını genellikle tarla ve boş arazilerde yapan Akyaka Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, yağış sebebiyle tarla ve boş araziler çamurla kaplanınca saha sorunlarına dikkati çekmek için sporcuların getirdiği halı, kilim ve battaniyeleri pazar yerindeki asfalta serip hazırlıklarını sürdürdü.
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Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 yıl önce kurulan Akyaka Gençlerbirliği'nin futbolcuları, antrenmanlarını sahaları olmadığı için çoğunlukla boş arazilerde ve tarlalarda gerçekleştiriyor.
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Pazar yerindeki idmana çıkmadan önce formalarını soyunma odası olarak kullandıkları kulübe ait bir minibüste giyen futbolcular, daha sonra asfalt üzerinde ısınarak idmana başladı.
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Kulüp sporcuları ve yöneticileri, maddi imkansızlıkları ve saha sorunları bulunduğunu belirterek, futbol oynayıp spor yapabilmeleri için kendilerine bir spor salonu ya da saha yapılmasını talep ediyor.
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Akyaka Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Veli Aramaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahanın olmamasının sporcularını engellemediğini, her şarta rağmen maçlara hazırlandıklarını söyledi.
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Toz ve çamur engelinden dolayı ilçedeki pazar yerinde antrenman yaptıklarını belirten Aramaz, "Şu anda hava şartlarından dolayı aşırı toz ve yağmur sebebiyle çamur olduğu için tarlalar yerine ilçemizdeki pazar yerinde antrenman yapmaya karar verdik. Bu şartlarda yaptığımız antrenman çok sağlıklı değil, bunu biliyoruz ama başka hazırlanacak alanımız yok. Antrenmanlarda kalecimiz yaralanmasın diye arkadaşlar evlerinden battaniye, kilim, halı gibi yumuşak şeyler getirip kalecinin olduğu yere seriyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya sentetik bir saha yapılmasıdır. Buradan çok yetenekli gençler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.
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"SENTETİK SAHA YAPALIM VE GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRELİM"
İmkansızlıklara rağmen futbolcularının hevesli ve inançlı olduğunu vurgulayan Aramaz, şöyle devam etti:
"İlerideki süreçte milli takım seviyesine çıkacak ve bu potansiyele sahip oyuncularımız var. Akyaka ilçemize bir sentetik saha yapalım ve gençleri spora yönlendirelim. Gençleri kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden veya farklı alanlardan, tütün ve buna benzeri alışkanlıklardan uzak tutalım. Başladığımızda takıma ilk yıl 40'ın üzerinde sporcu kazandırdık, sonra bazı arkadaşlarımız gelmemeye başladı. Stadımızın olmaması yüzünden haftada iki üç gün Kars'a antrenmana gitmek çok zor olduğu için sayımız 40'dan 18'e kadar düştü."
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"ARKADAŞLARIM EVDEN HALI, KİLİM GETİRİP KALE ÖNÜNE SERİYOR"
Takımın kalecisi Ömür Can Erdağı ise asfalt üzerinde antrenman yaparken en çok kendisinin zorlandığını aktardı.
Zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediklerini anlatan Ömür Can, "İki yıldır bu takımdayım, Akyaka Gençlerbirliği olarak gerçekten çok zor şartlar altında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sahamız, soyunma odamız yok, ilçenin pazar yerinde toplanıp yol kenarına park ettiğimiz kulüp aracını soyunma odası olarak kullanıyoruz. Şu zamanda tarlada toz fazla olduğu için antrenmanlarımızı da asfaltta yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
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Kaleci Ömür Can, asfalt üzerinde antrenman yaparken yaralanmaması için arkadaşlarının evden halı, kilim getirdiğini dile getirerek, "Takımın kalecisiyim antrenmanlar benim açımdan daha zor oluyor. Arkadaşlarım yaralanmamam için evden halı, kilim getirip kale önüne seriyor. Çok zor oluyor ama bu zorluklara rağmen hiçbir şekilde spordan geri kalmadık. her zaman mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Akyakalılar olarak daha iyi şartlar altında antrenman yapabileceğimiz spor alanlarının yapılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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Takım kaptanı Uğurcan Doruk da zorluklara rağmen takımın çok hevesli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
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"18 kişilik bir kadromuzda hevesli ve genç kardeşlerimiz var. Futbolu çok seviyoruz, sevmesek bu zemin üzerinde oynamazdık. Yetkililer bize bir antrenman sahası verirse, sentetik saha sorunumuzu çözerlerse neden geleceğin Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Arda Turanları buradan çıkmasın."