Sahada kafa kafaya gelen Volkan ve Selçuk maç sonu...
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Volkan Demirel ile Selçuk Şahin burun buruna gelmişti. İşte yaşananlar...
Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe ile Göztepe ligin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ı son dakikada buldukları golle 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karıştı.
Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jahovic ile Skrtel arasında tartışma çıkmıştı. Bunun ardından Volkan Demirel, Jahovic'in üstüne yürümüş sonrasında Skrtel'in üzerine giden Selçuk Şahin, Slovak futbolcuyla kafa kafaya gelmişti.
Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Daha sonra ise yıllarca birlikte oynayan Volkan Demirel ile Selçuk Şahin burun buruna gelmişti.
Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Çok yakın arkadaş olmalarına rağmen saha içinde kafa kafaya gelen iki eski arkadaş maç sonrası ailecek yemek yediler. Daha sonra ise ailecek Volkan Demirel'in evine gittiler.