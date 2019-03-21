Saha karıştı! Joachim Löw...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hazırlık maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Volfkswagen Arena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
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Almanya, Volfkswagen Arena'daki hazırlık maçına iyi başlayamadı. Rakibinin oyun üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Sırbistan, 12. dakikada bir korner kazandı ve duran top organizasyonu sonrası Jovic ile öne geçti: 0-1.
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Rakibine 69 dakika izin vermeyen ve Ljajic ile 44. dakikada çok net bir fırsatı kullanamayan Sırbistan, beraberlik golüne engel olamadı.
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Mücadelenin 69. dakikasında Goetzka sahneye çıktı ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmazken, 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Beşiktaşlı Adem Ljajic, mücadelede 90 dakika forma giydi.
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Maçın 90. dakikasında Leroy Sane'ye yapılan çok sert faul sonrası saha karıştı.
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Manchester City'de forma giyen genç yıldızın ayağına basan Milan Pavkov direkt kırmızı kart gördü.
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Bu pozisyonda Leroy Sane'nin ayağı kırılmaktan şans eseri kurtuldu.
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Sahada gerginlik artarken, futbolcular arasında itiş kakış yaşandı.
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Almanya Milli Takımı'nın teknik patronu Löw, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Sane'ye korkunç bir faul yapıldı ama şanslıymış ki ciddi bir sakatlığı yok. O an bacağı kırılabilirdi" dedi.
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Joachim Löw, mücadele öncesi yaptığı basın toplantısında kendisine yönelik eleştirilerine böyle yanıt vermişti...