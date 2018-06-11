Sabri Sarıoğlu bombası! Flaş hamle...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, UEFA'nın kadro kısıtlaması cezası vermesi halinde kadroya eski futbolcularını dahil edecek. Sürpriz isimlerin Galatasaray'a dönmesi gündemde. Fatih Terim, orta sahaya iki futbolcuyu istedi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan G.Saray’da bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da UEFA’dan gelmesi beklenen kadro kısıtlaması yaptırımı yönetimi düşündürüyor.
Foto: AJANSLAR
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25 kişilik kadro 21 futbolcuyla sınırlandırılırsa Cimbom’un yapılacak yeni transferlere de yer açması gerekecek.
Foto: AJANSLAR
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15 ile 21 yaşları arasında minimum 3 yıl G.Saray’da forma giymiş en az 4 oyuncunun kadroda bulunması gerekirken, bazı isimler de yeniden dönebilir.
Foto: AJANSLAR
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Sözleşmesi sona eren kaleci Eray İşcan’la sırf bu yüzden yollarını ayıramayan Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme uzatmayı düşünüyor.
Foto: AJANSLAR
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Transfer çalışmalarını da bu kritere bakarak sürdüren Cimbom, kendi altyapısından çıkan ve şu anda Y.Malatya forması giyen Sadık Çiftpınar’la da ilgileniyor.
Foto: AJANSLAR
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SABRİ REYİZ DÖNER Mİ?
Fatih Terim’in göreve geldikten sonra çıktığı ilk maç olan Göztepe karşılaşmasının ardından, ‘Ben burada olsam Sabri’yi göndermezdim’ sözleri hala akıllarda...
Foto: AJANSLAR
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Göztepe’yle yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu, şu anda kendisine kulüp bakıyor. Teknik direktör Fatih Terim Şampiyonlar Ligi’nde mevcut altyapıdan A takımda oynayabilecek düzeyde bir oyuncu olmadığı görüşünde... Bu nedenle gelecek sezon G.Saray’ın kadrosunda mecburen olması gereken bu 4 oyuncudan biri de ‘Reyiz’ olabilir.
Foto: AJANSLAR
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Öte yandan geçen yıl Sparta Prag’a satılan ama Çekya’da umduğunu bulamayan Semih Kaya da bu kıstas göz önüne alındığında yeniden Florya çimlerine ayak basabilir.
Foto: AJANSLAR
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HEM NDIAYE HEM NURİ
Belhanda’yı gözden çıkarıp satış listesine koyan G.Saray, devre arasında Stoke City’ye sattığı Badou Ndiaye’yi kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı. Küme düşen İngiliz temsilcisi de Cimbom’un Şampiyonlar Ligi’nde oynamasını fırsat bilerek oyuncusunu parlatıp gelecek yıl yüksek bedelle satmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Terim’in de çok istediği Senegalli oyuncu için Ada ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Cengiz yönetimi, ilk olarak Ndiaye’yi açıklamayı hedefliyor.
Foto: AJANSLAR
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Diğer yandan A Milli Takım’dan öğrencisi olan Nuri Şahin’i de takımında görmek isteyen Terim’in, yönetime iki oyuncunun da alınması yönünde rapor verdiği bildirildi. (Habertürk)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımdaki transfer gelişmelerini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...