Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu. Babel'in Beşiktaş ile ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt siyah beyazlıları kızdıracak cinsten... İşte Hollandalı futbolcunun açıklamaları...
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı.
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Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:
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"Galatasaray'da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz."
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"Ancak, sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi."
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"Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var. Ancak, aynı zamanda bizden iyi performans ve galibiyetler de bekleniyor."
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"OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ"
"İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık."
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"Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz."
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"LİGİN NASIL İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUM"
"Türkiye'de çok çabuk tartışılır hale gelirsin. Ben kendimi hızlıca koyveren biri değilim. Türkiye'de ligin nasıl işlediğini biliyorum."
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"Eğer bir kez ikna edici bir galibiyet alabilirsek, ardından tekrar fantastik bir takım oluruz."
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"BİTMEMİŞ PUZZLE GİBİYİZ"
"Endişeli değilim. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor."
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"Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız."
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"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER"
Babel, "Beşiktaş'taki eski günlerin nedeniyle tepki görüyor musun?" sorusuna ise, "Hayır, artık kabullendiler. Galatasaray'ı biraz daha büyük gördüklerini söyleyebiliriz. Bunu fark ediyorsunuz." diyerek yanıt verdi.
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Ryan Babel öncesi yıllarda Beşiktaş forması da giymişti...