Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRyan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
GeriFutbol Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
Haber Giriş: 10 Ekim 2019 - 09:11,

Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu. Babel'in Beşiktaş ile ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt siyah beyazlıları kızdıracak cinsten... İşte Hollandalı futbolcunun açıklamaları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı.

2

Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:

3

"Galatasaray'da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz."

4

"Ancak, sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi."

5

"Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var. Ancak, aynı zamanda bizden iyi performans ve galibiyetler de bekleniyor."

6OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ

"OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ"

"İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık."

7

"Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz."

8LİGİN NASIL İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUM

"LİGİN NASIL İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Türkiye'de çok çabuk tartışılır hale gelirsin. Ben kendimi hızlıca koyveren biri değilim. Türkiye'de ligin nasıl işlediğini biliyorum."

9

"Eğer bir kez ikna edici bir galibiyet alabilirsek, ardından tekrar fantastik bir takım oluruz."

10BİTMEMİŞ PUZZLE GİBİYİZ

"BİTMEMİŞ PUZZLE GİBİYİZ"

"Endişeli değilim. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor."

11

"Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız."

12GALATASARAYIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER"

Babel, "Beşiktaş'taki eski günlerin nedeniyle tepki görüyor musun?" sorusuna ise, "Hayır, artık kabullendiler. Galatasaray'ı biraz daha büyük gördüklerini söyleyebiliriz. Bunu fark ediyorsunuz." diyerek yanıt verdi.

13

Ryan Babel öncesi yıllarda Beşiktaş forması da giymişti...

14

 CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar
Falcao'nun İstanbul'daki evi olay oldu!
İşte değerini en çok yükselten 10 futbolcu! Listede 1 Türk...