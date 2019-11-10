Ryan Babel ve Pascal Nouma arasında kavga büyüdü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ryan Babel ve Pascal Nouma arasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta başlayan gerilim, son paylaşımla oldukça arttı.
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İkisi arasındaki tartışma, Ryan Babel'in attığı son tweet ile alevlendi...
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisi hakkında paylaşımda bulunan Pascal Nouma'ya cevap verdi.
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Ryan Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma'ya sosyal medya hesabından seslendi...
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Babel, Nouma için ''Sakinleş dostum... Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum.'' sözlerini kullandı.
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Hollandalı futbolcu, paylaşımında Nouma'nın Survivor'a katıldığı dönemden bir fotoğrafı kullandı.
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PASCAL NOUMA NE DEMİŞTİ?
Peki tartışma nasıl başlamıştı...
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Ryan Babel, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maç hakkında paylaşımda bulunmuştu.
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Bunun üzerine Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Nouma, Hollandalı futbolcuya böyle seslenmişti;
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''Camialar kalıcıdır. İz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol''
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Babel'in paylaşımı yaptığı gün takımı Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi dikkat çekmişti.
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Karşılaşmanın ardından hem Beşiktaş hem de Galatasaray taraftarları Babel'e tepki göstermişti.
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Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçı hatırlıyoruz...