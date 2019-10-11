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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 11 Ekim 2019 - 10:38,

Ryan Babel için 'Çenesini kapatsın' dedi, ortalık karıştı!

Hollanda'da gündem Ryan Babel'in sözleri ve ona verilen cevap...

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Hollanda, Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup ederken basın, Ryan Babel'i konuştu...

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Hollanda'da eski futbolcu olan spor yorumcusu Johan Derksen, Galatasaray forması giyen Ryan Babel hakkında flaş sözler kullandı.

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Babel, Hollanda'da 'büyük çocuklar' olarak bilinen Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart hakkında konuşmuştu.

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Tecrübeli futbolcu, ''Onlarla birlikte de oynadım. Benim tecrübelerime göre hepsi bir numara olmak istiyordu. Bir takım gibi değildik. Bu takımda böyle bir ego görmüyorum. Daha çok takım gibiyiz.'' demişti.

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Johan Derksen ise Babel'in bu sözlerine cevap verdi ve şu sözleri kullandı;

6BABEL MUTLU OLMALI

''BABEL MUTLU OLMALI''

''Babel, Hollanda milli takımına seçildiği için mutlu olmalı. Katıldığı için mutlu olmalı ve diğerleri hakkında çenesini kapatmalı.''

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''Büyük çocuklar olarak adlandırdığımız Sneijder, Robben, van Persie'nin egoları tabii ki olacaktır. Büyük futbolcuların büyük egoları olur. Babel kötü oynamıyor ama hala o bir artist.''

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Wesley Sneijder'in Inter kariyerinden harika bir gol izliyoruz...

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