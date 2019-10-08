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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
08 Ekim 2019 - 08:11,

Rüya gerçek oluyor! Mesut Özil...

Fenerbahçe, yıldız oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurdu..Arsenal, Mesut’un yıllık ücretinin bir kısmını karşılamaya sıcak bakıyor.

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Herkesin rüya olarak adlandırdığı transfer Ocak ayında gerçeğe dönüşebilir...

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F.Bahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı.

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Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

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Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

5KİRALIK GÖNDERECEKLER

KİRALIK GÖNDERECEKLER

İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor..

6MAAŞTA YARDIM EDECEK

MAAŞTA YARDIM EDECEK

İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı dile getirildi.

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F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak..

8SIKI BİR FENERBAHÇELİ

SIKI BİR FENERBAHÇELİ

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

9

Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor..

10EMERY DEFTERDEN SİLDİ

EMERY DEFTERDEN SİLDİ

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Formayı hak etmiyor" diye eleştirdiği Özil'i iki maçtır kadro dışı tutuyor.

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Bu tavırdan rahatsız olan Türk asıllı futbolcunun da opsiyonlarını düşündüğü ifade ediliyor...

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