Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rüştü Reçber Phillip Cocu'yu anlattı: Türk futbolunu değiştirecek
Phillip Cocu’yu yakın arkadaşı ve dostu Rüştü Reçber anlattı…
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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“Hollanda’da iz bırakarak Türkiye’ye geldi. Karakter sahibidir, sağlam adım atar, duruşu çok nettir, liderlik vasıflarına sahiptir. Ali Koç, F.Bahçe’de bir futbol ekolü istiyor. Cocu bunun için en uygun isim. Comolli ile birlikte sırf sarı lacivertli kulüp adına değil, bir anlamda ülke futbolumuzu da dizayn etmede görev alacaklar.”
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi yepyeni bir dönem başlıyor… Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturması ve yeni yönetimin göreve başlamasının ardından sarı lacivertlilerde rüzgar farklı esmeye başladı. Özellikle futbol takımında köklü bir değişikliğe gidildi. Sportif direktör olarak Fransız futbol adamı Comolli göreve başladı. Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunda Hollandalı Philip Cocu oturtuldu. Herkes, Hollanda’da PSV’yi başarıdan başarıya koşturan Cocu’nun sarı lacivertli takımda neler yapabileceğini tartışırken onu en iyi tanıyan isme, Barcelona’daki takım arkadaşı Rüştü Reçber’e sorduk. Hürriyet yazarı ve Spor Arena yorumcusu olan Rüştü Reçber de eski dostunu, eski arkadaşını bizlere anlattı, Cocu’nun Fenerbahçe’ye neler kazandıracağını şu sözlerle açıkladı…
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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“BARCELONA’DA LİDER KONUMDAYDI”
- Cocu ile ilk tanışman nasıl oldu?
- Barcelona’ya transfer olduğumda yıl 2003’tü. O dönem iyi bir kadroya sahipti Barcelona. Hollandalı oyuncuların takım içindeki lideri konumundaydı Cocu. Lideri derken, karakteriyle, davranışlarıyla ve futboluyla bir liderdi. Luis Enrique’nin kaptan olduğu takımda ikinci isim Cocu’ydu. O dönem tanıştık, takım arkadaşı olduk. Her yönüyle çok düzgün biriydi. Zaman onun yolunu teknik adamlığa çevirdi. Şimdi de ne tesadüftür ki İstanbul’a yolu düştü, Fenerbahçe’nin hocası oldu. Hayırlısı olsun.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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- Peki Barcelona’dan neden ayrıldı. Sebebi neydi?
- Barcelona’daki döneminde başarılı olsa da Rijkaard’ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla bir değişim içine gidildi. Bunun doğrultusunda da takımdan giden futbolcular arasında o da yer aldı. Kluivert, Overmars, Reiziger, Patrik Andersson, Luis Enrique ve benim Barcelona maceram bitti. Yeni yapılanmanın başlangıcı böyle olmuştu. Cocu da bu sebeple Barcelona ile mecburen yollarını ayırdı.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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“AZ GÜLER, İŞİNİ YAPAR, ÇİZGİSİNİ BOZMAZ”
- Takım arkadaşın Cocu’yu bize nasıl anlatırsın?
- Öncelikle çok sesiz ve sakindir. Cocu’nun en büyük özelliklerinden biri de her zaman ciddi olmasıdır. Soğukkanlıdır. Çok az güler. Yapısı bu. Futbol haricinde de bu tarzdı. Çizgisini hiç bozmaz. Kampta, idmanda, saha içinde, dışında ve özel hayatında hep aynıdır. Bu izleri taşır. Çok da iyi futbolcuydu ve çok da iyi futbol adamı oldu. Oyun görüşü ve anlayışı nettir. Onun futbol seviyesi bellidir. Bunu da net hissettirir. İşini layıkıyla yapar.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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- Karakter olarak karşısındaki insana yaklaşımı nasıldır?
- Şunu net olarak söyleyebilirim ki, Cocu çok mantıklıdır. Her şeyi en ince detayına kadar tartar. Akıllıdır ve aklını kullanarak hareket etmeyi bilir, bunu da yapar. Sağlam adım atan bir yapısı var. Cocu’ya bir kere asla ve asla kolay, kolay laf geçiremezsiniz. O yapıda biri değildir. Duruşuyla, konuşmasıyla, fikirleriyle her yönüyle çok düzgündür.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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“KARAKTERİNE DE DURUŞUNA DA İNANIYORUM”
- Eski takım arkadaşının teknik adamlığını nasıl yorumlarsın?- Cocu’yu ben futbol oynarken tanıdım. Şu an teknik direktör ve Fenerbahçe’nin başına geçti. Hocalığı için çok fazla yorum yapamayacağım. Hangi seviyede olduğunu bilmem mümkün değil. Bunu, Fenerbahçe’deki görevinde çok daha iyi göreceğiz ve değerlendireceğiz. Fakat, bir gerçek var ki o da karakterler insan vücudundaki ten gibidir. Yani o karakter sonuna kadar seninledir. Ben tanıdığım Cocu’nun karakterine de duruşuna da inanıyorum.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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- Aykut Kocaman sonrası Fenerbahçe’ye neler verebilir Cocu?
- Karakteristik ve insani özelliklerinden yola çıkarak futbolculuğunun ardından teknik adamlığa soyundu. Farklı bir kulvardan çok farklı bir kulvara geçiştir bu. Savunma futboldaki temel noktadır, düşüncesiyle Hollanda futbolunda yeni bir akım başlattı. Öncü bir hoca olarak karşımızda oldu. Son dönemlerde başarısız olan Hollanda futboluna şekil vererek ülkesinden ayrıldı ve şimdi Fenerbahçe’de. Hollanda’da iz bırakarak buraya geldi. Bu tartışılmaz. Fenerbahçe’de ne yapar? Şu an cevap açısından çok zor bir soru bu. Beklentilere cevap verecek potansiyeli var mı, taraftarın beklediği bir isim mi, takıma etkisi ne olacak? Bu soruların cevaplarını da zamanla kendisi zaten yanıtlayacak.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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“COMOLLİ İLE BİRLİKTE BAŞROLDE OLACAK”
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un , Comolli sonrası ikinci transferi olan Cocu hamlesini doğru buluyorsun o zaman?
- Sayın Koç’un temel olarak iki başlık altında planları var. Önceliği mali yapıyı düzenleyip, kurumsal bir yönetim şekli oluşturmak istiyor. İkincisi de Fenerbahçe’de bir futbol ekolü oluşturmakta kararlı. Benim için en değerlisi ve en önemlisi tabiki ikinci planı. Comolli ve sonrasında Cocu hamleleri geldi. Şu an için bu oluşumda ikisi de başrol oyuncuları. Özellikle Cocu bir adım önde benim gözümde. Nedenine gelince. Total futbol felsefesiyle büyümüş ve bu işin zirvesi olan Barcelona’da istikrarlı şekilde oynamış biri olarak Koç’un planına etkisi çok fazla olacaktır. Zaten tercih sebeplerinden biri de tartışmasız bu faktör.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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- Fenerbahçe taraftarı artık şampiyonluk ve şampiyonluklar bekliyor. Bu beklentileri karşılayacak kişi mi Cocu?
- Fenerbahçe’yi şampiyon ve şampiyonluklara taşıyacak kadro oluşumunu yapacaktır Cocu. Ancak, aynı zamanda da geleceğin temellerini atmada da rolü olacaktır. Bu çok önemli Fenerbahçe açısından. Beh şahsen tanıdığım Cocu’nun bu işleri yapabilecek birikime ve olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu tartışmam bile. Onun içindir ki sayın Ali Koç her türlü imkanı ve ortamı kendisine fazlasıyla sağlayacaktır. Burada temel nokta gösterilecek sabır ve kendisine tanınacak zamandır. Comolli ve Cocu ülke futbolumuzu da dizayn etmede bu çizgide görev alacaklardır. Evet belki biraz iddialı oluyorum ama bu görüşlerimi yıllar sonra anlayacaklar.
Haber: Timuçin ERİÇ / Foto: Arşiv
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- Fenerbahçe’nin ve sarı lacivert renklere gönül verenlerin o kadar zamanı var mı?
- Sayın Ali Koç’un düşüncelerinin gerçekleşip, karşılığını göreceğimiz zaman hemen yarın değil. Onun üstünü bir çizeyim. Fenerbahçe için bundan sonra aydınlık ve başarılı günler için sabır dönemi de başlıyor. Ben yarından değil, 5-10 yıllık zaman diliminden bahsediyorum. Şimdiki süreç iyi atlatıldıktan sonra sadece Fenerbahçe’de bir değişim olmayacak ki. Türk futbolunun ekolü için de bir başlangıç olacak. Yani yıllardır yapamadığımız ya da yapmadığımız değişimin başlangıcının startını sayın Ali Koç ve ekibi başlattı artık.