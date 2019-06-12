Türkiye-İzlanda maçı sonrası: Klopp...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Futbolla ortalama düzeyde ilgili Avrupalı herhangi bir sporsever, İzlanda ile karşılaşmanın farklı bir deneyim olduğunu, başka türlü düşünmeniz ve hazırlanmanız gerektiğini bilecektir. Galiba biz bunu bilmiyorduk. Ya da maç içinde fark ettik.
2/20
Dört gün önce Fransa’yı yenerken bir ton şeyi harika yaptık: İyi mücadele ettik, neredeyse bütün sahipsiz topları kazandık, ikili mücadelelerde ayakta kaldık. Presle toplar kazandık, havada üstündük. İlk golü bir kornerden, ikinciyi presle kazandığımız bir toptan ürettik. Ancak İzlanda, Fransa’dan farklı bir sınav.
3/20
Adeta farklı bir spor! Presle top kazanmanız zor, çünkü hazırlık pasıyla çıkmıyorlar. İkili mücadelelerde üstünlük kurmanız zor, çünkü kuvvet odaklı bir takım. Hava üstünlüğü zor, çünkü karşınızdaki ulusun alametifarikası zaten bu. Topu yere indirmeniz gerek. Topu yere indirip pas serisi yapmanız için de daha yetenek odaklı bir 11’le çıkmalısınız sahaya. Maalesef biz Fransa’ya karşı uyguladığımız taktikle İzlanda’yı da alt edeceğimizi düşündük. Oysa dün roller değişecekti, belliydi: Dünkü maçın Fransa’sı biz, Türkiye’si onlar olacaktı.
4/20
Dün ilk 1 saatte Fransa’nın bize karşı yaşadığı şaşkınlığı yaşadık maalesef. Geriden pasla çıkamadık, çünkü orta sahaya bir yetenekli sokmayı akıl edememiştik. Önde top tutamadık, Cengiz’siz bunu becermemiz zaten zor. Yıldızımızın yokluğunda Yusuf’la-Abdülkadir’le veya Deniz’le başlamamız gerekiyordu, maalesef sahada daha fazla becerikliye ihtiyacımız olduğunu son yarım saatte fark ettik. Ama iş işten geçmişti çoktan.
5/20
Şu duran top meselesi
Bir önceki sezon Liverpool’un çok duran top golü yemesiyle ilgili Klopp’un söyledikleri hâlâ aklımda: “Ben yetenekli bir futbolcu değildim. Ama duran top savunmasında iyiydim. Çünkü top hareketliyse binlerce ihtimal vardır, yeteneksizlerin işi zordur. Oysa top durduğunda seçenekler azalır, yeteneksizlere gün doğar”
6/20
Dün 44’te Gunnarsson taç kullanıyor. Ön direkte Ragnar kafayla arkaya aşırıyor. Ama ne aşırma: 5 metre yakınında herhangi bir beyaz formalı yok. Herhalde Ragnar kariyerinde hiçbir topu bu kadar rahat aşırmamıştır arkaya! Biz galiba Fransa’ya öyle odaklanmışız ki, daha kritik bir maç olan İzlanda deplasmanına yeterince hazırlanamamışız. Korner ve taç savunmalarındaki şaşkın görüntümüz bana öyle hissettirdi doğrusu.
7/20
Rüştü Reçber: Hiç hoş olmayan şeyler...
Maç başladığında birbirlerini tartan ve kontrollü oynayan iki ekip vardı. Fakat oyunda topa sahip olan takım bizdik. İzlanda bizim topa sahip olmamızdan rahatsız değildi, çünkü bizi üzerine çekerek hızlı hucum düşüncesi taşıyorlardı. İzlanda takımı hucumlarımızı, kapalı savunma ve alan bırakmadan karşıladı, bu da bizim tıpkı Fransa ya karşı uyguladığımız takım savunmasının bire bir aynısıydı.
8/20
İzlanda sert, agresif, rakibe yakın oynayan ve mücadeleci bir kimliğe sahipti. Onları oyundan düşürecek tek etken erken atılacak bir gol olacaktı. Orta alandaki pas kayıplarımız bizim hücum geliştiremememizin en önemli sebebiydi.. İzlanda’nın özellikle 15. dakika sonra sahamızdaki uyguladığı baskıyı kırmakta zorlandık.
9/20
Rakibin kazandığı bir duran topta adam paylaşımı ve pozisyon hatasından golü kalemizde gördük.. Dedik ya, biz Fransa’ya karşı nasıl oynadıysak İzlanda da bize karşı öyle oynadı. Golü atmaları işlerini daha da kolaylaştırdı. Zaten geride karşılamayı düşündükleri için ve bize de gol lazım olacağı için riski biz alacaktık.. Bu da onların işine gelecekti.
10/20
Çok şeyi yapamadık- Özellikle maçın ilk yarısında şunları yapamadık...- Rakip sahadayken onlara teslim olduk.- Rakipten kurtulup hareketli ve hızlı paşlaşmalar yapamadık.- Geriden oyuna katkı sağlayacak oyuncularımız etkili olamadı.- Rakibin güçlü olduğu duran top önlemini alamadık ve her duran topta tehlike yaşadık.- İzlanda’nın gösterdiği sertliğe ve agresifliğe cevap veremedik.
11/20
Şenol Hoca Yusuf ve Abdülkadir ile hücum olarak üstünlük kurmaya yönelik hamleleri yaptı. Özellkle Abdülkadir dengeleri değiştirdi. Ve yukarıda saydıklarımızın bir çoğu sonlara doğru düzeldi. Oyunumuz tempo kazandı ve rakip kaleye daha çok gitmeye başladık. Özellikle 70. dakikadan sonra beraberlik için İzlanda kalesinde baskıyı kurduk, zorladık, istediğimizi almak için her türlü riske girdik ama istediğimiz gole bir türlü ulaşamadık.. İzlanda maçlar başlamadan önce gruptaki rakibimizdi ve de öyle kaldı.
12/20
Hiç hoş olmayan şeyler...
Milli Takım kafilemiz hiç hoş olmayan şeyler yaşadı. Hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği türden davranışlardı bunlar ve doğal olarak canımızı biraz sıktı.. Gerçi gereken tepkiyi, tüm benliğimizle gerek siyaseten, gerekse bireysel olarak verince ne kadar kıvırmaya çalışsalar da ne yaptıklarının farkına vardılar.
13/20
Hatta Şenol Hoca maçtan bir gün önce basın toplantısında, “Böyle küçük meselelerle uğraşmayacak kadar büyük bir devletiz” diyerek güzel bir yanıt vermiş oldu.
14/20
Bir gerçek vardı ki, İzlanda’dan galibiyetle veya beraberlikle ayrılırsak bu rakibimizi saf dışı bırakacak olmamızın yanında gruptan çıkmak yolunda da büyük avantaj sağlayacaktık. Fakat bir endişemi paylaşayım sizlerle. Geçmişteki eleme maçlarında grup favorilerini yenip ya da yenilmeden, asıl rakibimiz olan takımlara çoğu zaman kaybettik ve bir çok şampiyonaya bu yüzden katılamadık..
15/20
Almanya'yı, Hollanda'yı yenip, Belçika ve Finlandiya’ya yenilerek bu acı tecrübeleri yaşayan biri olarak, keşke Fransa’dan sonra basit bir takımla oynasaydık diye de düşünmeden edemedim...
16/20
"2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen İzlanda maçının ardından açıklamalarda bulundu...