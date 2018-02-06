Rüştü Reçber: Güneş kalırsa, o ağır abiler bavul toplar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Rüştü Reçber: Güneş kalırsa, o ağır abiler bavul toplar
Rüştü REÇBER, haftanın önemli olaylarını değerlendirdi.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Bu hafta Galatasaray yenildi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir berabere kaldı... Şampiyonluk yarışında fikstüre de baktığınızda kimi önde görüyorsunuz?
Fikstür kolay veya zor diye düşünmemek gerekir. Bu haftalarda ummadığınız zaman puan kaybı yaşayabilirsiniz. Rakiplerin kim olduğu önemli değil, Her maça aynı şekilde hazırlanmanız gerekir. Bu süreçte daha çok puan kaybı yaşanacak, göreceksiniz. Mental ve fizik olarak diri olan takım bu yarışı sonuna kadar sürdürür. Henüz şampiyona karar verecek evrede değiliz.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Emre Belözoğlu’na bir maç ceza geldi... Adil bir ceza mı sizce?
Caner'in olayında hakem herhangi bir rapor yazmadı. Ama Emre'de rapor var. El kol hareketlerinden dolayı ikinci sarıyı gösterdiği söyleniyor. Televizyon delil olarak kabul edilirse ceza alması lazımdı; çünkü küfür olduğu ortada. Kurallarımızda böyle bir şey yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Caner Erkin olayı bir delildi. Yanlış olan bir kural var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Fenerbahçe hakemlerle ilgili isyanda. Haklılar mı?
Hakemler bilinçli olarak hata yapmazlar. Onlar da insandır, hata yapabilirler. Bu hatalardan Galatasaray da Beşiktaş da diğer takımlar da bir şekilde zarar görüyor. Başarısızlıklarını hakem hatalarına bağlamak doğru olmaz. Başarı, şartlar ne olursa olsun kazanabilme becerisini sahada göstermektir.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Fatih Terim Belhanda'yı ilk 11'de oynatmadığı için çok eleştirildi. Sizce Fatih hoca Sivasspor maçında kadro kurgusunu yanlış mı yaptı?
Ben böyle bir kadro beklemiyordum. Selçuk ve Serdar gibi iki önemli isim oynamadı... Bunlar fizik olarak yeterli mi, tabii bunlar Fatih hocanın bileceği şey .Daha ofansif ve oyunu kabul ettirebilen bir Galatasaray bekliyordum ben sahada.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Muslera'nın formunda bir düşüş söz konusu mu? Uruguaylı son dönemlerde eski Muslera'yı aratıyor gibi...
Muslera'da bir form düşüklüğü yok. Muslera'da Sivasspor'daki gol konuşuldu. Orada bir şanssızlık yaşadı. Yan top olayını Muslera'nın çözmesi lazım. Aslında ligde zamanlaması en iyi olan kalecilerden biri Muslera. Yan toplara çok çıkmayı sevmeyen profil çiziyor. Bunu kullanabilir. Biraz sorumluluktan uzak duruyor. 6 pasa gelen her top kalecinin sorumluluğundadır.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Emre Belözoğlu’suz sahaya çıkacak olan lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe önünde ne yapar? Sarı lacivertliler kazanırsa ne olur?
Fenerbahçe tamam mı devam mı maçına çıkacak. Emre olmayacak, Mossoro'nun sakatlığı var. Başakşehir kazanırsa, bir rakibini yarıştan bertaraf etmiş olacak. Fenerbahçe bu tarz maçlarda da istediği sonucu alabilecek seviyede olduğunu her zaman göstermiştir.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Beşiktaş bu sezon şampiyon olamazsa, sezon sonunda ne olur? Taşlar yerinden nasıl oynar?
Hoca kalırsa, futbolcularla ilgili tarsarruflarda bulunulmazsa yine Beşiktaş takımı şampiyonluk yarışı içine olacaktır. Ama dediğim gibi hoca kalırsa... eğer kalırsa bazıları Beşiktaş formasını şampiyonluk kupası kalkmış olsa da giyemeyecek... özellikle takımın ağır ağabey yabancılarından bazıları... Beşiktaş’ta gelecek adına ipler hocada... Beşiktaş'ın hala şampiyonluktan koptuğunu düşünmüyorum. Geri kalan 14 maçta ligimizde çok şeyler olacak.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Ndiaye’yi satan Galatasaray, orta sahada bu hafta aksadı. Onun yeri dolar mı?
Bildiğim kadarıyla gitmek için çok ısrar etti. Eğer gitmek isteyen bir futbolcuyu kalması için zorlarsan, faydadan çok zarar görürsünüz. Fernando'nun yokluğunda bir sıkıntı yaşandı ama Selçuk'un Tolga'nın Galatasaray kadrosu içersinde olduğunu düşünürsek, Fatih hocanın ileride yapacağı hamleler bunda belirleyici olacak.