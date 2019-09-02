Rüştü Reçber: 'Böylesini görmedik, dün gece bu ülke...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Rüştü Reçber: 'Böylesini görmedik, dün gece bu ülke...'
Yazarlarımız, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Rüştü Reçber
Ligimizde sezona formda başlayan takımlar var ama hem Fenerbahçe hem Trabzonspor için ‘dengeli futbol ile performansı birleştiren iki takım’ diyebiliriz. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi için erken form tutmasını böyle bir maç öncesi büyük avantaj olarak görebiliriz. Bunun yanında eksik oyuncuları ve maç trafiğinin yarattığı zihinsel yorgunluğu da unutmamak gerekir.
2
Fenerbahçe’nin hem kendi taraftarı önünde olması hem de haftada 1 maç oynaması en büyük artıları. İki takımın en önemli özellikleri hücum hattındaki başarıları. Yaratıcılık ve bitiricilik konusunda önemli isimlere sahipler. Bu maçın, ligin gidişatını çok etkilemeyeceği bir gerçek. Kazanana katkı yapacağı 2 nokta vardı: 3 puan ve yarışta vereceği motivasyon...
3
7 DAKİKADA 4 POZİSYON
Fenerbahçe maça öyle bir başladı ki, ilk 7 dakikada 4 tane gol pozisyonu yakaladılar ama hiçbiri gole çeviremediler. Sarı lacivertliler bu dakikalarda istekli ve iştahlı olduklarını çok iyi hissettirdiler. Trabzonspor özellikle maçın başlarında Fenerbahçe’nin temposunu düşürmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.
4
Fenerbahçe’nin baskısındaki en önemli amaç rakibi maça ortak etmeme düşüncesiydi. Aradıkları golü de müthiş paslaşmalar sonucunda Rodrigues’le buldular. Top taşıyan oyuncuların sahada oluşu ve hızlı paslar temponun ana faktörüydü.Trabzonspor’un, bu oyuna cevabı hızlı ataklarla oldu. Organize bir kontratakla golü buldular. Bunun yanında çok sayıda pozisyon da ürettiler.
5
İlk yarı her iki takım da pozisyonlara girdi. Ama Fenerbahçe 40 ila 45. dakikalar arası o kadar çok fırsat yakaladı ki, hiçbirini değerlendiremeleri kendileri için şanssızlıktı. Uzun zamandır ligimizdeki bir büyük maçta böyle keyifli bir ilk yarı izlememiştim.
6
İkinci yarı Fenerbahçe kaldığı yerden devam etti. Eğer başka gol olmadıysa sebebi Uğurcan’dır. Trabzonspor’da yorgunluk iyice ön plana çıkınca, Fenerbahçe’yi kendi sahasının en gerisinde karşılamaya başladı. Bu, Fenerbahçe’nin de zorlamasıyla oyun bitene kadar devam etti.
7
Fenerbahçe’ye karşı hızlı oynama düşüncesi zaman zaman meyvesini verse de sonuç alamadılar. Bunun da sebebi Altay’dı.
8
Trabzonspor’un dün akşam 90 dakika diri olmamasının sebebi 3 günde 1 oynadığı maçlardır. Bir de hep aynı isimler sahada olunca, oyunlarında düşüş olması normaldi. Fakat buna rağmen istediklerini almayı başardılar.
9
F.BAHÇE, OYUNUYLA GÖZDAĞI VERİYOR
Fenerbahçe’nin bu sezon neler yapabileceğini gördük. Skordan çok oyun gücüyle rakiplerine gözdağı verdi. Hâlâ defansif olarak eksikleri devam ediyor.
10
DÜN GECE BU ÜLKE TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURACAK 2 GENÇ KALECİ İZLEDİ
Dün gece bu ülke, Türk futbolunun geleceğine damga vuracak iki genç ve başarılı kaleci izledi. Hem Uğurcan Çakır hem de Altay Bayındır bu yaşta büyük takım kalecileri olduklarını gösterdiler.
11
Uğur Meleke yazdı: Tek devrelik “Max de Souza”
10’uncu saniyede ilk ara pasını attı, Muriqi karşı karşıya değerlendiremedi. 9’da araya harika bir pas daha attı, Deniz yetişemedi. 16’da Rodrigues’e golü attırdı, aynı Rodrigues 32’de bir benzerini değerlendiremedi. Yine Rodrigues’e 44’te verdiği pası, Yeşilburun’lu oyuncu direğe nişanladı. 47’de bu kez Muriqi’i kaçırdı, Uğurcan başarılıydı o dakikada da...
12
Yukarıda birkaçına değindiğim ve birçoğuna da değinemediğim sayısız pozisyonun yaratıcısı Max Kruse’ydi dün gece. Ya da ilk 45’teki haliyle: Max de Souza... Maçın ilk yarısında Fenerbahçe’nin baskın bir oyun oynamasında başroldeydi. Eğer Muriqi ve Rodrigues biraz daha becerikli olsalar ya da Uğurcan mükemmel bir maç çıkarmasa, sarı-lacivertlilerin fişi ilk devrede çekmesi işten değildi.
13
Maçın ikinci yarısındaki dengeli görüntünün sebebi de, hem Alman oyuncunun yorulması, hem de Karaman’ın Kruse’nin özgürlük alanını daraltması oldu zaten. Trabzonspor genelde 4-4-2 diziliyor bu sene sahaya. Bu diziliş orta sahada şu ana kadar büyük bir handikap yaratmamıştı ama Kruse tam bir on numara gibi oynayınca, orta sahayı büyük bir enerjiyle üçleyince, dün ilk 45’te asimetri oluştu merkezde.
14
Ünal Karaman’ın, Fenerbahçeliler’in merkezi 3-2 ele geçirmesine engel olmasının tek yolu da Doğan’ı sokmaktı. Doğan girdi, Ekuban sağa gitti, Trabzon ikinci yarıda 4-3-3 dizilerek orta sahada dengeyi sağladı. Kruse’ye (ve onun sürekli oynattığı Rodrigues’e) daha az alan bıraktılar böylece. İlk 60’ı kasırga gibi oynanan maçın son 30’u rölantide tamamlandı böylece.
15
Son bir parantezi, Uğurcan için açmalıyım. Trabzonsporlu genç futbolcular farkındalar mı bilmiyorum, bu yıl tüm Türkiye’de taraflı-tarafsız hemen herkesin sempati duyduğu, takdir ettiği, genç-dinamik bir ekip oldular. Ünal Karaman önderliğinde hedefleri hep olumlu işler, hep pozitif futbol.
16
Sparta Prag ve AEK eşleşmelerini tüm Türkiye izledi. Büyük takım soğukkanlılığıyla geçtiler iki turu da. Büyük takım, büyük futbolculardan oluşur. Büyük futbolcu, her koşulda galibiyeti düşünür, 30’uncu dakikada vakit öldürmeyi değil.
17
Uğurcan, benim nazarımda büyük futbolcu. Her davranışı da büyük futbolcu gibi olmalı öyleyse. Harika futbolunu, anlamsız vakit öldürmelerle gölgelememeli genç adam.
18
Tolga’nın kararları
Cruyff, Zidane’la ilgili söylemişti sanırım: “Zidane’ın topla yaptıklarını, Brezilyalı genç bir çocuk portakalla yapabilir. Ama futbol bununla ilgili değil. Futbol, doğru zamanda doğru kararları vermekle ilgili” Dün Tolga Ciğerci, 7’te Rodrigues’e vermeme, 15’te araya basit bir pası zamanında atmama kararlarıyla takımını belki de iki golden etti.
19
Erman Özgür: Kalecilerin gecesi (Fanatik)
Fenerbahçe’nın hızlı başlangıcının sihirli oyuncuları Emre, Kruse ve Tolga’ydı. Hem topa sahip olan hem de dikine oyun için çabuk düşünen Fenerbahçeli oyuncular 15 dakikada 2 kez Uğurcan ile baş başa kaldılar. Golü ise ilk haftaların suskunları Rodriques-Kruse işbirliği ile buldular. Bu golle kendine gelen Trabzonspor şoku çabuk atlattı. Topu Sörloth ile yerden buluşturmayı başardığı bir atağın sonunu Ekuban’ın kafası ile getirirken hem skor hem de topa sahip olma konusunda dengeyi sağlamıştı.
20
Fenerbahçe’nin pozisyon sayısının fazlalığına rağmen ilk yarıda iki taraf da öne geçebilirdi. Fenerbahçe forvetleri ile Uğurcan’ın düellosu devre başında da devam etti. Muriç ve Kruse kaleciye, Rodriques direğe takıldı. Trabzonspor bu ataklara zaman zaman karşılık verdi ancak Avrupa kupası yorgunluğu su yüzüne çıktı. Yine de Nwakaeme ve Sosa ile fırsat bulmayı başardılar. Fakat onların karşısında da Altay vardı.
21
Deniz Çoban: Kusursuz yönetim (Fanatik)
Dün gece her iki takım oyuncuları da tamamen futbola odaklandılar. Hakemle işleri olmadı ve bu durum hakem ekibinin işinin fazlasıyla kolaylaştırdı. Her ne kadar zor pozisyon yaşamamış olsa da hakem maç süresince çok dikkatliydi; düdüklerinde, kartlarında yanılmadı. Oyuncularının güvenini kazandı ve başarılı bir maç tamamladı. 34.dakikada Zanka ile Nwakaeme arasında yaşanan pozisyonda, Nwakaeme penaltı bekledi. Bence Zanka rakibini pozisyonunu bozmaya yetecek şekilde itmedi. Nwakaeme kendisini kolay yere bıraktı. Hakemin devam kararı doğruydu.
22
Uğurcan’a tahammül etti
Maçın 37.dakikasında Pereira’nın eline gelen topta Fenerbahçeliler penaltı beklediler. Top, Pereira’nın dizinden sekerek doğal konumda olan eline gelmişti. Hakemin devam kararı doğruydu. 62. dakikada Jailson-Ekuban pozisyonunda da Jailson’un rakibine penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Aydınus’u eleştirebileceğim tek konu, Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ın zaman geçirme çabalarına 80. dakikaya kadar tahammül etmesi oldu.